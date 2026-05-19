मध्यप्रदेश मेंषणसनी गर्मी ने लोगों को बुरी तरह से जकड़ा

मध्यप्रदेश में गर्म हवाओं ने लोगों को खासी परेशानी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा के दौरान गर्मी और अधिक समस्या होगी। हाल के दिनों में, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में मौसम खराब है। जहां धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि हुईं। मौसम में बदलाव के लिए बेताब रहते हैं।

मध्यप्रदेश के गर्म हवाओं ने लोगों को काफी परेशानी दी, जहां तापमान 45 डिग्री से अधिक पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा के दौरान गर्मी का अधिक असर होगा। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई शहरों में मौसम खराब रहा है, जिसमें धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसी शहरों में पिछले कुछ दिनों से हवा की गति बढ़ी है और मौसम खराब है। इसके अलावा, उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि हुई हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

मध्यप्रदेश के गर्म हवाओं ने लोगों को काफी परेशानी दी, जहां तापमान 45 डिग्री से अधिक पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा के दौरान गर्मी का अधिक असर होगा। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई शहरों में मौसम खराब रहा है, जिसमें धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसी शहरों में पिछले कुछ दिनों से हवा की गति बढ़ी है और मौसम खराब है। इसके अलावा, उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि हुई हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है





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