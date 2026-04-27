मध्यप्रदेश में महिला ने पति की बहन को सौतन बताकर कोर्ट से हासिल किया एकतरफा तलाक, अब हाईकोर्ट में चुनौती

ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में एक महिला ने पति की सगी बहन को अपनी दूसरी पत्नी बताकर एकतरफा तलाक हासिल किया. जब पति को इस बात का पता चला, तो उसने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है. मामले में अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति से तलाक लेने के लिए अदालत को गुमराह किया.

यह घटना ग्वालियर के फैमिली कोर्ट से जुड़ी है, जहां महिला ने पति की सगी बहन को अपनी 'दूसरी पत्नी' बताकर कोर्ट से एकतरफा तलाक हासिल कर लिया. महिला ने फैमिली फोटो में पति की बहन को दूसरी पत्नी होने के सबूत के तौर पर पेश किया, जिससे कोर्ट ने उसे तलाक की डिक्री दे दी. हालांकि, जब पति को इस फैसले की जानकारी मिली, तो उसने दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई सामने लाई.

पति ने ग्वालियर हाईकोर्ट में इस तलाक को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि पत्नी ने धोखे से कोर्ट से फैसला लिया. यह मामला अब हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा हो सकता है. इस मामले की शुरुआत साल 1998 से हुई, जब ग्वालियर की रहने वाली महिला की शादी हुई थी. उसका पति एक मार्केटिंग कंपनी में अधिकारी है और काम के कारण अक्सर बाहर रहता था.

दोनों के बीच विवाद बढ़ते गए और साल 2015 में महिला अलग रहने लगी. करीब 10 साल से अलग रह रही महिला किसी भी हालत में पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन पति तलाक देने के लिए तैयार नहीं था. इस बीच, साल 2021 में महिला ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और दावा किया कि पति ने दूसरी शादी कर ली है.

पत्नी ने कोर्ट में सबूत के तौर पर एक फोटो पेश की, जिसमें उसका पति अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खड़ा था. पत्नी ने उस फोटो में मौजूद ननद को अपनी दूसरी पत्नी बता दिया, जिससे कोर्ट ने उसे सबूत मानते हुए महिला को तलाक की डिक्री दे दी.

जब पति को अप्रैल के पहले हफ्ते में तलाक की जानकारी मिली, तो उसने सारा रिकार्ड देखा और समझा कि पत्नी ने उसकी सगी बहन को दूसरी पत्नी बताते हुए एकतरफा तलाक की डिक्री हासिल कर ली थी. इस पर पति ने ग्वालियर हाईकोर्ट में इस डिक्री को चैलेंज किया है और आरोप लगाया है कि पत्नी ने कोर्ट को गुमराह कर धोखे से फैसला लिया.

अब हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा, जिससे इस घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा हो सकता है. यह मामला एकतरफा तलाक, कोर्ट को गुमराह करना और पारिवारिक विवादों से जुड़ा है, और इस पर देशभर में चर्चा हो रही है





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