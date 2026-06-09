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मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन में 4.46% की बढ़ोतरी

राजनीति News

मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन में 4.46% की बढ़ोतरी
मध्य प्रदेशसंविदा कर्मचारीअधिकारी
📆09-06-2026 05:45:00
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मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन में 4.46% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों के मासिक वेतन में कम से कम 1200 रुपए और अधिकतम 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन में 4.46% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों के मासिक वेतन में कम से कम 1200 रुपए और अधिकतम 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी उनके पद और वर्तमान मानदेय के अनुसार होगी। 23000 रुपए तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को 1200 रुपए प्रति माह का लाभ होगा, जबकि 50000 रुपए मासिक पानेवाले अधिकारियों के वेतन में 2230 प्रति माह बढ़ोतरी होगी और 80000 रुपए मासिक वाले अधिकारियों के वेतन में सर्वाधिक 3500 रुपए की बढ़ोतरी होगी.

मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन में 4.46% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों के मासिक वेतन में कम से कम 1200 रुपए और अधिकतम 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी उनके पद और वर्तमान मानदेय के अनुसार होगी। 23000 रुपए तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को 1200 रुपए प्रति माह का लाभ होगा, जबकि 50000 रुपए मासिक पानेवाले अधिकारियों के वेतन में 2230 प्रति माह बढ़ोतरी होगी और 80000 रुपए मासिक वाले अधिकारियों के वेतन में सर्वाधिक 3500 रुपए की बढ़ोतरी होगी

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मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी वेतन में बढ़ोतरी 4.46% 1 अप्रैल 2026

 

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