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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: विधायकों को एकजुट रखने के लिए कर्नाटक ले जाएगी कांग्रेस

राजनीति News

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: विधायकों को एकजुट रखने के लिए कर्नाटक ले जाएगी कांग्रेस
मध्य प्रदेशराज्यसभा चुनावकांग्रेस
📆08-06-2026 17:14:00
📰Dainik Jagran
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कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें कर्नाटक ले जा रही है। यह कदम क्रॉस-वोटिंग की आशंका को रोकने और तीसरी क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है।

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव : विधायक ों को एकजुट रखने के लिए कर्नाटक ले जाएगी कांग्रेस , मतदान से पहले लौटेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने विधायक ों को एकजुट रखने के लिए उन्हें कर्नाटक ले जा रही है। यह कदम क्रॉस-वोटिंग की आशंका को रोकने और तीसरी क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायक ों को एकजुट रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने सभी विधायक ों को मतदान से पहले कर्नाटक ले जाने का निर्णय लिया है, जहां वे एक साथ रहेंगे और मतदान से ठीक एक दिन पहले भोपाल लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस अपने विधायक ों की एकजुटता सुनिश्चित करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत मंगलवार को सभी विधायक ों को भोपाल से कर्नाटक रवाना किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद शुरू होगी। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित विधायक ों के भोज के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मतदान तक सभी विधायक ों को एक ही स्थान पर रखा जाए, ताकि किसी तरह की राजनीति क उठापटक या संपर्क की संभावना को रोका जा सके। शुरुआत में विधायक ों को तेलंगाना भेजने का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसके पीछे एक कारण यह था कि कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी भी हैं। हालांकि बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर आयोजित रात्रिभोज में कर्नाटक को अंतिम विकल्प के रूप में चुना गया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि कर्नाटक में पार्टी की सरकार होने के कारण वहां विधायक ों के ठहरने और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की जा सकेंगी। साथ ही राजनीति क दृष्टि से भी यह स्थान पार्टी के लिए अधिक अनुकूल माना गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस दौरान विधायक ों के साथ रहेंगे और चुनावी रणनीति पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। राज्यसभा चुनाव की तीन सीटों में से दो सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट के लिए भाजपा द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी वजह से कांग्रेस अपने विधायक ों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: विधायकों को एकजुट रखने के लिए कर्नाटक ले जाएगी कांग्रेस, मतदान से पहले लौटेंगे मध्य प्रदेश। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें कर्नाटक ले जा रही है। यह कदम क्रॉस-वोटिंग की आशंका को रोकने और तीसरी क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने सभी विधायकों को मतदान से पहले कर्नाटक ले जाने का निर्णय लिया है, जहां वे एक साथ रहेंगे और मतदान से ठीक एक दिन पहले भोपाल लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस अपने विधायकों की एकजुटता सुनिश्चित करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत मंगलवार को सभी विधायकों को भोपाल से कर्नाटक रवाना किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद शुरू होगी। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित विधायकों के भोज के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मतदान तक सभी विधायकों को एक ही स्थान पर रखा जाए, ताकि किसी तरह की राजनीतिक उठापटक या संपर्क की संभावना को रोका जा सके। शुरुआत में विधायकों को तेलंगाना भेजने का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसके पीछे एक कारण यह था कि कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी भी हैं। हालांकि बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर आयोजित रात्रिभोज में कर्नाटक को अंतिम विकल्प के रूप में चुना गया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि कर्नाटक में पार्टी की सरकार होने के कारण वहां विधायकों के ठहरने और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की जा सकेंगी। साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी यह स्थान पार्टी के लिए अधिक अनुकूल माना गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस दौरान विधायकों के साथ रहेंगे और चुनावी रणनीति पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। राज्यसभा चुनाव की तीन सीटों में से दो सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट के लिए भाजपा द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी वजह से कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है

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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव कांग्रेस विधायक कर्नाटक क्रॉस-वोटिंग

 

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