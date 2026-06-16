मध्य प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े तीनों को गिरफ्तार कर लिया: देश विरोधी गतिविधियों की साजिश उजागर

मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल, मधुबनी और देवबंद से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर देश विरोधी गतिविधियों की एक बड़ी साजिश का पता चला। पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आब्दीन ने युवाओं को भड़का और देश के धार्मिक स्थलों के विध्वंस से जुड़ी गलत जानकारी फैलाकर उन्हें तैयार किया।

मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से गिरफ्तार फराज की निशानदेही पर मधुबनी और देवबंद से दो और लोगों को पकड़ा है। ये तीनों पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आब्दी के नेशनल रिस्क करने वाले गट के सदस्य थे जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश की। भोपाल कांग्रेस नगर बैरसिया निवासी मुहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह की भोपाल से हालिया गिरफ्तारी में एटीएस ने उसे तेज़ी से प BeginningTraits तोड़ा और उसने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली सामने आई। फराज की पाकिस्तानी वाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ी चैटिंग, गूगल मीट में यूपी देवबंद निवासी नईम अबदुल्ला और बिहार की मधुबनी का इजहारुल की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता उजागर हो गई। उन्होंने तेज़ी से मधुबनी और देवबंद के इन दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों फराज, नईम और इजहारुल को पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आब्दीन ने देश के कई हिस्सों से लड़कों को जोड़कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया था। इजहारुल को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैंडलर से मिली थी जो मदरसे में तालीम देकर देश विरोधी गतिविधियों में लड़कों को शामिल कर रहा था। मुफ्ती जैनुल आब्दीन , पाकिस्तान में बैठा, ने फराज, नईम और इजहारुल के पास कॉल किया और उन्हें नबी की शान में जान देना भी फक्र समझाने वाली बातें कहीं। उसने टेलीग्राम पर बाइट भी भेजी जिसके बाद तीनों ने अपनी आवाज में बाइट रिकॉर्ड की और उसे मुफ्ती को भेज दिया। तीनों टेलीग्राम, वाट्सएप ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म से कई पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अन्य देशों के मुजाहिदों से जुड़े थे और समय-समय पर बातचीत कर उसे डिलीट कर देते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ने तीनों को देश के धार्मिक स्थलों, उनके विध्वंस से जुड़ी गलत और भड़काने वाली जानकारी दे उन्हें मोटिवेट किया। एटीएस की सख्ती और तेज़ कार्रवाई से इस दरखास्त वाले राठवारा में एक और बड़ी साजिश का पता चला.

मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से गिरफ्तार फराज की निशानदेही पर मधुबनी और देवबंद से दो और लोगों को पकड़ा है। ये तीनों पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आब्दी के नेशनल रिस्क करने वाले गट के सदस्य थे जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश की। भोपाल कांग्रेस नगर बैरसिया निवासी मुहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह की भोपाल से हालिया गिरफ्तारी में एटीएस ने उसे तेज़ी से प BeginningTraits तोड़ा और उसने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली सामने आई। फराज की पाकिस्तानी वाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ी चैटिंग, गूगल मीट में यूपी देवबंद निवासी नईम अबदुल्ला और बिहार की मधुबनी का इजहारुल की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता उजागर हो गई। उन्होंने तेज़ी से मधुबनी और देवबंद के इन दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों फराज, नईम और इजहारुल को पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आब्दीन ने देश के कई हिस्सों से लड़कों को जोड़कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया था। इजहारुल को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैंडलर से मिली थी जो मदरसे में तालीम देकर देश विरोधी गतिविधियों में लड़कों को शामिल कर रहा था। मुफ्ती जैनुल आब्दीन, पाकिस्तान में बैठा, ने फराज, नईम और इजहारुल के पास कॉल किया और उन्हें नबी की शान में जान देना भी फक्र समझाने वाली बातें कहीं। उसने टेलीग्राम पर बाइट भी भेजी जिसके बाद तीनों ने अपनी आवाज में बाइट रिकॉर्ड की और उसे मुफ्ती को भेज दिया। तीनों टेलीग्राम, वाट्सएप ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म से कई पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अन्य देशों के मुजाहिदों से जुड़े थे और समय-समय पर बातचीत कर उसे डिलीट कर देते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ने तीनों को देश के धार्मिक स्थलों, उनके विध्वंस से जुड़ी गलत और भड़काने वाली जानकारी दे उन्हें मोटिवेट किया। एटीएस की सख्ती और तेज़ कार्रवाई से इस दरखास्त वाले राठवारा में एक और बड़ी साजिश का पता चला





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