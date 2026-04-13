मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ा, शेयर बाजारों में गिरावट

अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद वैश्विक तनाव बढ़ा, जिससे एशियाई बाजारों में गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और ट्रंप के सख्त रुख से बाजार प्रभावित हुआ।

मध्य पूर्व युद्ध का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। दो हफ़्ते के युद्धविराम की घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार ों ने राहत की सांस ली थी और एशियाई बाजारों से लेकर भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद अचानक वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख फिर से बदल गया है और उनकी धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ अमेरिकी रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया है कि ट्रंप ईरान

पर भीषण बमबारी का आदेश दे सकते हैं। इन सबके बीच, सोमवार को खुलने के साथ ही एशियाई शेयर बाजार गिरते हुए दिखाई दिए। जापान, दक्षिण कोरिया से लेकर हांगकांग तक के सूचकांक लाल क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं, जबकि गिफ्ट निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए भी खतरे का संकेत दे रहा है। अचानक मची भगदड़ और वैश्विक स्टॉक मार्केट पर नजर डालें तो, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एशियाई शेयर बाजारों में भगदड़ मची हुई दिखाई दी। जापान का निक्केई 600 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 56,287 पर कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग करीब 400 अंक गिरकर 25,500 पर कारोबार करता दिखा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक की बात करें तो, यह भी 1.50 प्रतिशत की गिरावट में था। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में CAC, DAX, FTSE-100 भी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। सप्ताह के पहले दिन गिफ्ट निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही गिफ्ट निफ्टी करीब 300 अंक गिर गया और 23,700 के आसपास कारोबार करता दिखा। यह सूचकांक भारतीय शेयर बाजार के लिए एक संकेतक का काम करता है। इसमें आई यह तेज गिरावट भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह आई तूफानी तेजी पर ब्रेक लगाने का संकेत दे रही है। बता दें कि बीते शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स 918 अंक की तेजी के साथ 77,550 पर, जबकि एनएसई का निफ्टी 275 अंक उछलकर 24,050 पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ खुलने के पीछे सबसे अहम कारण कच्चे तेल की कीमतों का माना जा सकता है। अमेरिका-ईरान में युद्धविराम की खबर के बाद अचानक ये कीमतें गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई थीं, लेकिन पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद इनकी कीमतों में फिर से आग लग गई है। ब्रेंट क्रूड प्राइस 7 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 103 डॉलर प्रति बैरल, तो डब्ल्यूटीआई क्रूड प्राइस 8 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि के साथ 104 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गए हैं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर फिर से सख्त हो गए हैं। पाकिस्तान में हुई अमेरिका-ईरान वार्ता विफल रहने के बाद उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दे दिया, वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर से भीषण बमबारी अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने बाजार विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें





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