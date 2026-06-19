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मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती के बीच मौसम का मिजाज करवट लेने की संभावना

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मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती के बीच मौसम का मिजाज करवट लेने की संभावना
मध्य प्रदेशमानसूनमौसम
📆19-06-2026 21:19:00
📰Dainik Jagran
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मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती के बीच मौसम के मिजाज ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार को प्रदेशभर में सूरज के तीखे तेवरों और भारी उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती के बीच मौसम के मिजाज ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार को प्रदेशभर में सूरज के तीखे तेवरों और भारी उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। छतरपुर जिले का खजुराहो 42.

4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा, वहीं छिंदवाड़ा में पारा सामान्य से 5.3 डिग्री ऊपर चढ़कर 38.2 डिग्री तक पहुंच गया। बीते 24 घंटों के दौरान राजगढ़, दमोह, रीवा और सतना को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिले सूखे रहे। हालांकि देर शाम प्रदेश के विभिन्न जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। इस दौरान कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ीं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को सीहोर और आगर-मालवा जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, साथ ही गरज-चमक के साथ बौछारें गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत करीब 36 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, इन जिलों में 40 से 50 किमी की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं के साथ कुछ जगह रिमझिम फुहारें भी पड़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक प्रदेशवासियों को अभी झमाझम वर्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने का अनुमान है, जिसके तीन से चार दिन बाद यानी 26-27 जून के आसपास ही इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। तब तक प्रदेश में गर्मी और उमस का मिलाजुला असर बना रहेगा

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

मध्य प्रदेश मानसून मौसम गर्मी उमस खजुराहो छिंदवाड़ा

 

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