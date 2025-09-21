मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, मानसून की विदाई जल्द!

मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा, जिससे कई जिलों में मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि मानसून की वापसी शुरू हो गई है और जल्द ही मध्य प्रदेश से भी मानसून की विदाई हो सकती है।

मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा, जिससे कई जिलों में मौसम सुहावना बना रहा। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, रीवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, राजगढ़, गुना, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, धार, बड़वानी, डिंडोरी, बालाघाट और दमोह जैसे जिलों में बारिश हुई। भोपाल में दिनभर धूप-छांव का खेल चलता रहा, जिससे उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम होते ही बारिश शुरू हो गई जो कुछ देर तक जारी रही। कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के कारण कोलार और कलियासोत डैम के दो-दो गेट खोले गए, जबकि भदभदा डैम का

एक गेट खोला गया। मंडीदीप क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुल पर पानी भर गया और कई गांवों का नगर से संपर्क टूट गया।\मध्य प्रदेश में अब तक औसत 43.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो औसत से करीब 21% अधिक है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 17% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 24% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है, जो पहले ही पूरी हो चुकी है। इस मानसूनी सीजन में इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन के अनुसार, देश के कई राज्यों से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। आधे राजस्थान से मानसून लौट चुका है, और गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों से भी मानसून विदा हो गया है। यदि यही स्थिति रही, तो मध्य प्रदेश से भी जल्द ही मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।\तापमान की बात करें तो, ग्वालियर में 35.5°C के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में 34.8°C, दतिया में 34.4°C, टीकमगढ़ और श्योपुर में 34°C तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो, पचमढ़ी में 19.8°C के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि नरसिंहपुर में 21.4°C, बैतूल में 21.5°C, अमरकंटक में 21.6°C और छिंदवाड़ा में 21.8°C तापमान रहा। बड़े शहरों के तापमान की बात करें तो ग्वालियर में 35.5°C, जबलपुर में 33.5°C, भोपाल में 32°C, इंदौर में 31°C और उज्जैन में 30.5°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है





News18 India / 🏆 21. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

मध्य प्रदेश बारिश मौसम मानसून तापमान

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें