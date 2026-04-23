मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी: नर्मदापुरम सबसे गर्म, स्कूलों में अवकाश घोषित

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भीषण गर्मी के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। खजुराहो भी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित है।

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, और नर्मदापुरम जिला इस समय सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे की स्थिति भयावह थी, जहाँ तापमान असहनीय स्तर पर पहुँच गया था। नर्मदापुरम और खजुराहो राज्य में सबसे गर्म शहर के रूप में उभरे हैं। गुरुवार को नर्मदापुरम में दिन का अधिकतम तापमान 43.

8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में यह 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार बढ़ रहे तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक की सभी शासकीय, अशासकीय, आईसीएससी, सीबीएसई, एसई अनुदान प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय छात्रों को गर्मी से होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है। पिछले एक सप्ताह से नर्मदापुरम का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। बुधवार को दिन का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था, जो गुरुवार को बढ़कर 43.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। यह इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी जारी रहने की चेतावनी जारी की है। नर्मदापुरम के अलावा, पचमढ़ी में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है, जहाँ दिन का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले, पचमढ़ी में दिन का तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस था। नर्मदापुरम संभाग के बैतूल जिले में भी तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, निकट भविष्य में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। गर्मी की इस लहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है, और आवश्यक कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो भी गर्मी की चपेट में है, जहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया है, जिससे वहां के लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। बिहार के बक्सर जिले में तो गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहाँ तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इस भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जिलों में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। यह निर्णय छात्रों को गर्मी के सबसे अधिक प्रभाव वाले समय से बचाने के लिए लिया गया है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के कपड़े पहनें, और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने भी गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिया है, और लोगों को पीने के पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक है और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है





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