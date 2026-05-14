मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: मऊगंज और नरसिंहपुर में रिश्वतखोर अधिकारी रंगेहाथ गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मऊगंज में पंचायत सचिव और नरसिंहपुर में एसडीएम के स्टेनो को ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा।
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार और भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं जैसे लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लगभग हर दूसरे दिन राज्य के किसी न किसी जिले से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जमी हुई हैं। जब एक आम नागरिक या कोई ठेकेदार अपने जायज काम के लिए सरकारी दफ्तर की चौखट पर जाता है, तो उसे अक्सर अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए अवैध पैसों की मांग का सामना करना पड़ता है। हालांकि, हालिया कार्रवाइयां यह कड़ा संदेश दे रही हैं कि अब रिश्वतखोरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कार्रवाइयों और गिरफ्तारी के बाद भी कुछ कर्मचारी क्यों बाज नहीं आ रहे हैं और किस लालच में अपनी नौकरी और सम्मान को दांव पर लगा रहे हैं। मऊगंज जिले से एक ताजा और अत्यंत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक पंचायत सचिव की लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। बलभद्रगढ़ ग्राम पंचायत के सचिव शरदचंद्र गिरी ने एक ठेकेदार, प्रकाश यादव से भारी रिश्वत की मांग की थी। यह पूरा मामला पीसीसी रोड के निर्माण से जुड़ा था। ठेकेदार ने नियमनुसार रोड का निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया था और 12 मई को अपने भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन भुगतान की पूरी प्रक्रिया में पंचायत सचिव का डिजिटल सिग्नेचर यानी डीएससी और ओटीपी जनरेट होना अनिवार्य था। इसी तकनीकी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए शरदचंद्र गिरी ने भुगतान जारी करने के बदले एक लाख रुपये की भारी रिश्वत मांगी। जब ठेकेदार ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और रीवा स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तो विभाग ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। गुरुवार को जब रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर दस हजार रुपये दिए जा रहे थे, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने जाल बिछाया और सचिव को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरी पंचायत और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी ईओडब्ल्यू अरविंद ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि शिकायत की तस्दीक के बाद ही यह ट्रैप लगाया गया था और दोषी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार का यह काला सिलसिला केवल ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तहसील और एसडीएम कार्यालयों जैसे उच्च स्तरों तक भी फैला हुआ है। इसी कड़ी में नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा से एक और गंभीर मामला उजागर हुआ, जहाँ जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ एसडीएम कार्यालय में तैनात स्टेनो सौरभ यादव को तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। सौरभ यादव, तेंदूखेड़ा निवासी संजय राय से कॉलोनी निर्माण का नक्शा प्रस्तावित करने के बदले में पैसों की मांग कर रहा था। नक्शा पास कराना एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन स्टेनो ने इसे अपनी निजी कमाई का जरिया बना लिया था। पीड़ित संजय राय ने इस मानसिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही सौरभ यादव ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, उसे दफ्तर के भीतर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि निचले स्तर के कर्मचारियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है और वे ऊपरी अधिकारियों की छत्रछाया में अवैध वसूली को अपना अधिकार समझने लगे हैं। ये दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैल रहा है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के आधुनिक दौर में जब अधिकांश काम ऑनलाइन होने चाहिए, तब भी ओटीपी और डिजिटल सिग्नेचर जैसे तकनीकी टूल्स को रिश्वत मांगने का हथियार बनाया जा रहा है। यह समाज के लिए बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे ही जनता का शोषण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार न केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि यह उन ईमानदार अधिकारियों के मनोबल को भी गिराता है जो बिना किसी लालच के काम करना चाहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़े, बल्कि उनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करे और उनकी संपत्ति की जांच करे ताकि अन्य कर्मचारियों के लिए यह एक नजीर बने। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं होगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और आम जनता का विश्वास प्रशासन से कम होता जाएगा.
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार और भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं जैसे लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लगभग हर दूसरे दिन राज्य के किसी न किसी जिले से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जमी हुई हैं। जब एक आम नागरिक या कोई ठेकेदार अपने जायज काम के लिए सरकारी दफ्तर की चौखट पर जाता है, तो उसे अक्सर अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए अवैध पैसों की मांग का सामना करना पड़ता है। हालांकि, हालिया कार्रवाइयां यह कड़ा संदेश दे रही हैं कि अब रिश्वतखोरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कार्रवाइयों और गिरफ्तारी के बाद भी कुछ कर्मचारी क्यों बाज नहीं आ रहे हैं और किस लालच में अपनी नौकरी और सम्मान को दांव पर लगा रहे हैं। मऊगंज जिले से एक ताजा और अत्यंत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक पंचायत सचिव की लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। बलभद्रगढ़ ग्राम पंचायत के सचिव शरदचंद्र गिरी ने एक ठेकेदार, प्रकाश यादव से भारी रिश्वत की मांग की थी। यह पूरा मामला पीसीसी रोड के निर्माण से जुड़ा था। ठेकेदार ने नियमनुसार रोड का निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया था और 12 मई को अपने भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन भुगतान की पूरी प्रक्रिया में पंचायत सचिव का डिजिटल सिग्नेचर यानी डीएससी और ओटीपी जनरेट होना अनिवार्य था। इसी तकनीकी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए शरदचंद्र गिरी ने भुगतान जारी करने के बदले एक लाख रुपये की भारी रिश्वत मांगी। जब ठेकेदार ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और रीवा स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तो विभाग ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। गुरुवार को जब रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर दस हजार रुपये दिए जा रहे थे, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने जाल बिछाया और सचिव को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरी पंचायत और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी ईओडब्ल्यू अरविंद ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि शिकायत की तस्दीक के बाद ही यह ट्रैप लगाया गया था और दोषी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार का यह काला सिलसिला केवल ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तहसील और एसडीएम कार्यालयों जैसे उच्च स्तरों तक भी फैला हुआ है। इसी कड़ी में नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा से एक और गंभीर मामला उजागर हुआ, जहाँ जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ एसडीएम कार्यालय में तैनात स्टेनो सौरभ यादव को तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। सौरभ यादव, तेंदूखेड़ा निवासी संजय राय से कॉलोनी निर्माण का नक्शा प्रस्तावित करने के बदले में पैसों की मांग कर रहा था। नक्शा पास कराना एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन स्टेनो ने इसे अपनी निजी कमाई का जरिया बना लिया था। पीड़ित संजय राय ने इस मानसिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही सौरभ यादव ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, उसे दफ्तर के भीतर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि निचले स्तर के कर्मचारियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है और वे ऊपरी अधिकारियों की छत्रछाया में अवैध वसूली को अपना अधिकार समझने लगे हैं। ये दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैल रहा है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के आधुनिक दौर में जब अधिकांश काम ऑनलाइन होने चाहिए, तब भी ओटीपी और डिजिटल सिग्नेचर जैसे तकनीकी टूल्स को रिश्वत मांगने का हथियार बनाया जा रहा है। यह समाज के लिए बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे ही जनता का शोषण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार न केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि यह उन ईमानदार अधिकारियों के मनोबल को भी गिराता है जो बिना किसी लालच के काम करना चाहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़े, बल्कि उनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करे और उनकी संपत्ति की जांच करे ताकि अन्य कर्मचारियों के लिए यह एक नजीर बने। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं होगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और आम जनता का विश्वास प्रशासन से कम होता जाएगा
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