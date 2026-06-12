सुप्रीम कोर्ट ने मीणाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की, जिससे कांग्रेस को झटका लगा। जीतू पटवारी ने रिटर्निंग अधिकारी की पृष्ठभूमि को संघ के साथ जोड़ते हुए चुनाव प्रक्रिया में असमानता पर सवाल उठाए।
राज्यसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीणाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे सत्ता में रहने वाली पार्टी को बड़ा झटका लगा। यह फैसला तब आया जब रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनकी नामांकन निरस्ती का आदेश दे दिया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को राजनीतिक दुरुपयोग का उदाहरण कहा और रिटर्निंग अधिकारी की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "मेरी पृष्ठभूमि RSS की है, परन्तु इस रिटर्निंग अधिकारी की पृष्ठभूमि भी संघ की है," जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हुआ। वह यह भी उजागर करते हैं कि जब भाजपा के तीन राज्यसभा सांसदों का चयन हुआ, तब रिटर्निंग अधिकारी सुबह 8:30 बजे ही अपने दफ़्तर में उपस्थित हुए, परंतु कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिये उन्होंने 11 बजे का समय दिया, जिससे प्रक्रिया में असमानता की स्पष्ट झलक मिलती है। पटवारी ने बताया कि कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर केएस वेणुगोपाल के नेतृत्व में दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) के कार्यालय में आवेदन किया, परन्तु उन्हें न तो कोई जवाब मिला न ही कोई निर्देश दिया गया। इस पर उन्होंने कहा, "यह रवैया दर्शाता है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों को मार दिया गया है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया है। मीणाक्षी नटराजन ने अपने अंतिम{दिन} नामांकन फाइल , 9 तारीख को स्कूटनी के दौरान बीजिंग के भाजपा द्वारा तेलंगाना केस को छिपाने की आपत्ति के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करके नामांकन निरस्त कर दिया। उपर्युक्त घटनाओं के बीच, नवभारत टाइम्स के सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर पवन कुमार तिवारी ने इस समाचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। तिवारी ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में सहारा टाइम्स के इंटर्न के रूप में की थी और तब से विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में कार्य किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम करते हुए इस मामले की गहरी जाँच कर रहे हैं। इन विवरणों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि रिटर्निंग अधिकारी के चुनावी निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है, जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिये गंभीर चिंता का कारण बन सकती है.
राज्यसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीणाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे सत्ता में रहने वाली पार्टी को बड़ा झटका लगा। यह फैसला तब आया जब रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनकी नामांकन निरस्ती का आदेश दे दिया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को राजनीतिक दुरुपयोग का उदाहरण कहा और रिटर्निंग अधिकारी की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "मेरी पृष्ठभूमि RSS की है, परन्तु इस रिटर्निंग अधिकारी की पृष्ठभूमि भी संघ की है," जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हुआ। वह यह भी उजागर करते हैं कि जब भाजपा के तीन राज्यसभा सांसदों का चयन हुआ, तब रिटर्निंग अधिकारी सुबह 8:30 बजे ही अपने दफ़्तर में उपस्थित हुए, परंतु कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिये उन्होंने 11 बजे का समय दिया, जिससे प्रक्रिया में असमानता की स्पष्ट झलक मिलती है। पटवारी ने बताया कि कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर केएस वेणुगोपाल के नेतृत्व में दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) के कार्यालय में आवेदन किया, परन्तु उन्हें न तो कोई जवाब मिला न ही कोई निर्देश दिया गया। इस पर उन्होंने कहा, "यह रवैया दर्शाता है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों को मार दिया गया है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया है। मीणाक्षी नटराजन ने अपने अंतिम{दिन} नामांकन फाइल , 9 तारीख को स्कूटनी के दौरान बीजिंग के भाजपा द्वारा तेलंगाना केस को छिपाने की आपत्ति के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करके नामांकन निरस्त कर दिया। उपर्युक्त घटनाओं के बीच, नवभारत टाइम्स के सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर पवन कुमार तिवारी ने इस समाचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। तिवारी ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में सहारा टाइम्स के इंटर्न के रूप में की थी और तब से विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में कार्य किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम करते हुए इस मामले की गहरी जाँच कर रहे हैं। इन विवरणों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि रिटर्निंग अधिकारी के चुनावी निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है, जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिये गंभीर चिंता का कारण बन सकती है
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