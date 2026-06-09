मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, निर्वाचन आयोग पर धरना

मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर धरना दिया। पार्टी के नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उम्मीदवार ने शपथ पत्र में अदालत में लंबित मुकदमे की जानकारी नहीं दी।

मध्य प्र देश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी के नेता जयराम रमेश , केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता निर्वाचन आयोग पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोका गया तथा प्रतीक्षा कक्ष में बैठने तक की अनुमति नहीं दी गई। जयराम रमेश ने कहा कि वह सिर्फ अपनी याचिका सौंपने आए थे लेकिन उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह 35 वर्षों से अधिक समय से सांसद रहे हैं और उन्हें 10 मिनट से ज्यादा इंतजार कराया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह लोकतंत्र का बुनियादी मामला है। रमेश ने आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया है। फिर भी उनका नामांकन बिना किसी ठोस वजह के रद्द कर दिया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग में अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है और यह पहला मामला है कि राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन केवल एक नोटिस के आधार पर रद्द किया गया है, भले ही उम्मीदवार के खिलाफ कोई मामला या एफआईआर दर्ज नहीं है। मध्य प्र देश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित प्रकरण की जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल अदालत की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, इसलिए शपथ पत्र में इसका उल्लेख करने का कोई दायित्व नहीं था। हैदराबाद की फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में कॉरपोरेटर ए.

श्रीलता ने मीनाक्षी नटराजन सहित अन्य लोगों के खिलाफ एक परिवाद दायर किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिव कुमार रेड्डी नामक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की और मीनाक्षी नटराजन ने उसे संरक्षण दिया। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की various धाराएं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है





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