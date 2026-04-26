मध्य प्रदेश: जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित करने के आरोप में पंचायत सचिव निलंबित

छतरपुर जिले में पंचायत सचिव अमर सिंह को तीन जीवित व्यक्तियों के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें मृत घोषित करने से उनकी पेंशन और सरकारी लाभ रुक गए हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक लापरवाही और संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा किया है। चंद्रापुरा ग्राम पंचायत के सचिव, अमर सिंह, को तीन जीवित व्यक्तियों के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह घटना तब प्रकाश में आई जब रमाबाई रायकवार, गिरजा विश्वकर्मा और कल्लू अहिरवार नामक तीन व्यक्तियों को पता चला कि उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। तीनों पीड़ितों ने 17 अप्रैल को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नमः शिवाय अरजरिया के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव ने गलत तरीके से उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। रमाबाई रायकवार और गिरजा विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी विधवा पेंशन रोक दी गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कल्लू अहिरवार ने दावा किया कि वह दलित कल्याण योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना ने न केवल पीड़ितों को परेशान किया है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि यह कृत्य किसी दबाव में आकर किया गया है, संभवतः चंद्रापुरा के सरपंच द्वारा, क्योंकि तीनों पीड़ितों ने हाल ही में चुनाव के दौरान सरपंच के खिलाफ काम किया था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि सरपंच ने सचिव पर बदला लेने के लिए दबाव डाला होगा। हालांकि, अधिकारियों ने इस आरोप को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जिला पंचायत CEO नमः शिवाय अरजरिया ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सचिव अमर सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह शिकायत ' मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1996' के तहत एक गंभीर कदाचार है। CEO अरजरिया ने यह भी संकेत दिया कि यह गलती सचिव की कंप्यूटर चलाने की अपर्याप्त जानकारी के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि सचिव को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यह त्रुटि हुई होगी। हालांकि, इस स्पष्टीकरण से पीड़ितों और स्थानीय लोगों को संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। निलंबन की अवधि के दौरान, अमर सिंह को जनपद पंचायत गौरिहार कार्यालय से संबद्ध किया जाएगा और उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस मामले ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर किया है। यह आवश्यक है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, पंचायत सचिव ों को कंप्यूटर और डेटा प्रबंधन में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें और ऐसी गलतियों से बचा जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और त्रुटियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस मामले की आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक लापरवाही और संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा किया है। चंद्रापुरा ग्राम पंचायत के सचिव, अमर सिंह, को तीन जीवित व्यक्तियों के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह घटना तब प्रकाश में आई जब रमाबाई रायकवार, गिरजा विश्वकर्मा और कल्लू अहिरवार नामक तीन व्यक्तियों को पता चला कि उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। तीनों पीड़ितों ने 17 अप्रैल को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नमः शिवाय अरजरिया के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव ने गलत तरीके से उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। रमाबाई रायकवार और गिरजा विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी विधवा पेंशन रोक दी गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कल्लू अहिरवार ने दावा किया कि वह दलित कल्याण योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना ने न केवल पीड़ितों को परेशान किया है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि यह कृत्य किसी दबाव में आकर किया गया है, संभवतः चंद्रापुरा के सरपंच द्वारा, क्योंकि तीनों पीड़ितों ने हाल ही में चुनाव के दौरान सरपंच के खिलाफ काम किया था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि सरपंच ने सचिव पर बदला लेने के लिए दबाव डाला होगा। हालांकि, अधिकारियों ने इस आरोप को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जिला पंचायत CEO नमः शिवाय अरजरिया ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सचिव अमर सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह शिकायत 'मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1996' के तहत एक गंभीर कदाचार है। CEO अरजरिया ने यह भी संकेत दिया कि यह गलती सचिव की कंप्यूटर चलाने की अपर्याप्त जानकारी के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि सचिव को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यह त्रुटि हुई होगी। हालांकि, इस स्पष्टीकरण से पीड़ितों और स्थानीय लोगों को संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। निलंबन की अवधि के दौरान, अमर सिंह को जनपद पंचायत गौरिहार कार्यालय से संबद्ध किया जाएगा और उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस मामले ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर किया है। यह आवश्यक है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, पंचायत सचिवों को कंप्यूटर और डेटा प्रबंधन में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें और ऐसी गलतियों से बचा जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और त्रुटियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस मामले की आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी
मध्य प्रदेश छतरपुर पंचायत सचिव निलंबन मृत्यु प्रमाण पत्र लापरवाही सरकारी लाभ चंद्रापुरा