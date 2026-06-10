मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त, कानूनी मुद्दे उभरे

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश से निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर फैसला सुनारे गए जिस पर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर हमला बताया। रिटर्निंग ऑफिसर ने तेलंगाना कोर्ट में निजी परिवाद और अधूरा शपथ पत्र का जिक्र करते हुए हैंडबुक के बिंदु 10(xiii) पर निरস্ত का आधार बताया। पूर्व विधानसभा सचिव भगवानदेव इसराणी ने फैसले के खिलाफ तीन कानूनी पेंच दर्ज किए। कांग्रेस अब चुनाव आयोग से समीक्षा मांग सकती है और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकती है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। यह फैसला कांग्रेस द्वारा 'लोकतंत्र की हत्या' और बीजेपी द्वारा 'न्यायसंगत' बताया गया है। तीन सीटों वाले चुनाव में दो सीटें भाजपा के पास जाने के लिए तय हैं, जबकि तीसरी सीट पर महेश केवट भाजपा के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए थे। अब नामांकन रद्द होने के बाद केवट का चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया है। जांच प्रक्रिया के दौरान बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने शपथ पत्र में तेलंगाना के एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई और अधूरा विवरण दिया। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने शाम 6:30 बजे निरस्त का आदेश जारी किया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार, मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना की कोर्ट में निजी परिवाद दायर था और कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। हैंडबुक के अध्याय 6 के बिंदु 10(xiii) के तहत अधूरा एफिडेविट जमा करने और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आरोप में नामांकन निरस्त किया गया। पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव भगवानदेव इसराणी ने फैसले के खिलाफ तीन कानूनी पेंच उठाए: पहला, उम्मीदवार को गलती सुधारने का अवसर देना चाहिए था; दूसरा, केवल दोषपूर्ण या विसंगतिपूर्ण जानकारी वाले हलफनामे के आधार पर नामांकन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए; तीसरा, निजी परिवाद या समन जारी होने से अयोग्यता तब होती है जब कोर्ट दोष सिद्ध कर सजा सुनाए। कांग्रेस चुनाव आयोग से समीक्षा मांग सकती है और साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दे सकती है। अब तीन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध खड़े हैं.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। यह फैसला कांग्रेस द्वारा 'लोकतंत्र की हत्या' और बीजेपी द्वारा 'न्यायसंगत' बताया गया है। तीन सीटों वाले चुनाव में दो सीटें भाजपा के पास जाने के लिए तय हैं, जबकि तीसरी सीट पर महेश केवट भाजपा के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए थे। अब नामांकन रद्द होने के बाद केवट का चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया है। जांच प्रक्रिया के दौरान बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने शपथ पत्र में तेलंगाना के एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई और अधूरा विवरण दिया। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने शाम 6:30 बजे निरस्त का आदेश जारी किया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार, मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना की कोर्ट में निजी परिवाद दायर था और कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। हैंडबुक के अध्याय 6 के बिंदु 10(xiii) के तहत अधूरा एफिडेविट जमा करने और महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आरोप में नामांकन निरस्त किया गया। पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव भगवानदेव इसराणी ने फैसले के खिलाफ तीन कानूनी पेंच उठाए: पहला, उम्मीदवार को गलती सुधारने का अवसर देना चाहिए था; दूसरा, केवल दोषपूर्ण या विसंगतिपूर्ण जानकारी वाले हलफनामे के आधार पर नामांकन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए; तीसरा, निजी परिवाद या समन जारी होने से अयोग्यता तब होती है जब कोर्ट दोष सिद्ध कर सजा सुनाए। कांग्रेस चुनाव आयोग से समीक्षा मांग सकती है और साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दे सकती है। अब तीन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध खड़े हैं





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