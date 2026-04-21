मध्य पूर्व तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और आरबीआई की मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कच्चे तेल और व्यापार पर पड़ने वाले असर के प्रति आगाह करते हुए कहा कि आरबीआई ब्याज दरों को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की।
नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक वर्तमान में मध्य पूर्व में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों पर अत्यंत निकटता से नजर बनाए हुए है। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में यदि लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है, तो यह भारत में व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में
दिए अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष जोखिम पैदा कर रहा है। चूंकि पश्चिम एशिया भारत के व्यापारिक संबंधों का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वहां की अस्थिरता का सीधा असर भारत के आयात-निर्यात संतुलन पर पड़ना स्वाभाविक है। आंकड़ों के अनुसार, भारत का छठा हिस्सा निर्यात, पांचवां हिस्सा आयात, कच्चे तेल के आयात का 50 प्रतिशत और उर्वरक आयात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा, भारत को मिलने वाली कुल विदेशी रेमिटेंस का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भी इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो इसे भारतीय आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के संदर्भ में आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक किसी भी जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पूरी तरह से डेटा और स्थितियों के आकलन पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति निरंतर जोखिमों के संतुलन का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। वर्तमान में आरबीआई वेट एंड वॉच मोड में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति श्रृंखला की कमी से उत्पन्न दबाव सामान्य मूल्यों में परिवर्तित न हो। जून 2025 से तटस्थ रुख अपनाते हुए आरबीआई ने अपनी प्राथमिकताओं को आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ रखा है। मल्होत्रा ने कहा कि हालांकि ब्याज दरों में पिछले कुछ समय में सुधार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन भविष्य की दिशा वैश्विक परिदृश्य पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। उन्होंने दूसरी लहर के प्रभावों की चिंता जाहिर की, जो कि आपूर्ति में अचानक आई कमी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आम नागरिक का बजट सीधे तौर पर प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। वित्तीय और डिजिटल विकास के मोर्चे पर चर्चा करते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने भारत की तकनीकी उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने डिजिटल क्रांति ला दी है और मार्च महीने में ही इसके जरिए 22 अरब से अधिक लेनदेन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। अब आरबीआई इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यूनिफाइड लोन इंटरफेस यानी यूएलआई विकसित करने पर काम कर रहा है, ताकि छोटे किसानों और लघु व्यवसाय मालिकों को तत्काल और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके। सरकारी राजकोषीय प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा-से-जीडीपी अनुपात 9.2 प्रतिशत था, वह घटकर 2025-26 तक 4.4 प्रतिशत के लक्ष्य पर पहुंच गया है। उन्होंने अंत में कहा कि भारत का सरकारी ऋण अनुपात अन्य बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी नियंत्रित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूत वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। यह सभी आंकड़े एक स्थिर और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का संकेत देते हैं
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