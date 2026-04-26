मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष सत्र आज

मध्य प्रदेश विधानसभा आज महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करेगी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर गतिरोध के बीच यह सत्र महत्वपूर्ण है। भाजपा निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस तत्काल आरक्षण की मांग करेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण सत्र में तीखी बहस और हंगामे की संभावना है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा संसद में विधेयक का विरोध करने को नारी शक्ति का अपमान मानते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर सदन में एक संकल्प प्रस्तुत करेगी। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक दल की बैठकें सुबह नौ बजे से आयोजित की जाएंगी। भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि यह सत्र महिलाओं से संबंधित है, इसलिए महिला मंत्री और महिला विधायक सदन में मोर्चा संभालेंगी। महिला मंत्री सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को विस्तार से बताएंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाजपा कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल संबंधी संशोधन विधेयक को गिराने की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास करेगी। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध किया, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पीछे हट गया। कांग्रेस ने भी भाजपा के आरोपों का जवाब देने और अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने में रुचि नहीं रखती है। उनका आरोप है कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है, और इसके पीछे परिसीमन की प्रक्रिया को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। विपक्ष ने इस परिसीमन की चाल को विफल कर दिया था। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में जोर-शोर से उठाएगी और यह संकल्प प्रस्तुत करेगी कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 में ही 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके आगामी चुनाव कराए जाएं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव विधानसभा के विशेष सत्र में एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की मांग की जाएगी। यह आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस कदम से देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और वे नीति-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी। हाल ही में, मध्य प्रदेश में 3,278 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी, जिनमें से 19 को छोड़ दिया गया, जबकि बाकी को बंगाल सरकार ने अपने नागरिक बताया है। यह मामला भी सदन में उठाया जा सकता है
मध्य प्रदेश विधानसभा महिला सशक्तिकरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण निंदा प्रस्ताव संकल्प मोहन यादव कांग्रेस भाजपा