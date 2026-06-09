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मध्य पूर्व: विश्व की ऊर्जा आपूर्ति की धड़ल

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मध्य पूर्व: विश्व की ऊर्जा आपूर्ति की धड़ल
मध्य पूर्वतेल आयातईंधन संकट
📆09-06-2026 09:57:00
📰News Nation
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मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने पर कैसे प्रमुख देशों की ऊर्जा आपूर्ति खतरे में है, भारत, चीन, जापान और दूसरों के आयात डेटा और निर्भरता के विश्लेषण.

Explainer: मध्य पूर्व में तेल और गैस का विशाल भंडार है, जिससे दुनियाभर के कई देश ईंधन प्राप्त करते हैं. मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच, यह समीक्षा उन देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर काफ़ी निर्भरता और संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालती है.

भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ अपने ऊर्जा जरूरतों का काफ़ी हिस्सा इस क्षेत्र से आयात करती हैं. फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व में गहराई से तनाव फैला. ईरान ने अपने जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इजरायल पर मिलाइल ड्रोनों की बारिश की. यह मुकाबिला ऊर्जा बाजारों में अ Nepal प्रभाव डालती है.

तेल और LPG की कीमतों में उछाल आया और अनेक देशों में ऊर्जा संकट पैदा हुआ. भारत जैसे देशों के लिए मध्य पूर्व का तेल अत्यंत महत्वपूर्ण है. जनवरी 2026 तक, भारत के कच्चे तेल के आयात में मध्य पूर्व की हिस्सेदारी लगभग 55% थी, जो करीब 27.4 लाख बैरल प्रति दिन है. यह 2022 के बाद से सबसे अधिक स्तर है, क्योंकि रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद कम की.

भारत के पास कच्चे और रिफाइन किए गए ईंधन का स्टॉक लगभग 74 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है, हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार यह 20-25 दिनों तक ही है. भारत दूसरा बड़ा LNG आयातक है, जो अपनी आपूर्ति का लगभग दो-तिहाई कटर, UAE और ओमान से खरीदता है. चीन मध्य पूर्व से दुनिया की सबसे बड़ी तेल खरीदारता और आयात करने वाला देश है. उसका लगभग आधा तेल आयात मध्य पूर्व से आता है.

पिछले साल चीन ने औसतन हर दिन 1.38 मिलियन बैरल ईरानी तेल खरीदा, जो उसके समुद्री आयात का लगभग 13% था. चीन में 42 मिलियन बैरल ईरानी तेल टैंकरों में स्टोरेज में था. चीन अपने रणनीतिक भंडार को बढ़ा रहा है और एनालिस्ट्स का अनुमान है कि उसके पास लगभग 900 मิลियन बैरल तेल है, जो तीन महीने के आयात के बराबर है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा LNG आयातक है, जिसका लगभग एक-तिहाई हिस्सा मध्य पूर्व से आता है.

जापान अपने तेल आयात का लगभग 95% मध्य पूर्व से मंगाता है, जिसमें से 70% होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आती है. जनवरी में जापान ने हर दिन 2.8 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जिसमें से 1.6 मिलियन बैरल सऊदी अरब से आया. जापान के पास 254 दिनों की खपत के बराबर इमरजेंसी तेल भंडार है. जापान दुनिया का दूसरा बड़ा LNG आयातक है, लेकिन वह अपनी LNG की आपूर्ति का 40% ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है.

मध्य पूर्व (कतर, ओमान, UAE) से इसकी सप्लाई केवल 11% है. दक्षिण कोरिया अपने कुल तेल आयात का करीब 70% और LNG का 20% मध्य पूर्व से खरीदती है. यूरोप के लिए मध्य पूर्व की कच्चे तेल की सप्लाई केवल लगभग 5% है, लेकिन यूरोप पर मध्य पूर्व की निर्भरता 'मिडिल डिस्टिलेट्स' जैसे उत्पादों में सबसे ज्यादा है. डीजल और जेट ईंधन की आपूर्ति में मध्य पूर्व यूरोप की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

मध्य पूर्व की यह केंद्रीय भूमिका और देशों की इस पर निर्भरता देखते हुए, किसी भी प्रकार का regional fiscal show-down या सीमाओं पर हिम्मत की गतिविधियाँ वैश्विक ऊर्जा स्तरों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं

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