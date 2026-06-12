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मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की नomination खारिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

राजनीति News

मध्य प्रदेश: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की नomination खारिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मध्य प्रदेशराज्यसभा चुनावमीनाक्षी नटराजन
📆12-06-2026 03:27:00
📰Navjivan
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारनामा खारिजकरण पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। नटराजन ने दावा किया कि उनके नामांकन को खारिज करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी की आपत्ति के कारण खारिज नामांकन हुए थे।

मध्य प्रदेश में पार्टी की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार रही कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की नomination पत्र खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की वेकेशन बेंच ने पार्षदों के मामले को जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुरुवार नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और अगर तुरंत सुनवाई नहीं होती तो याचिकाकर्ता को 6 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि विवाद के दौरान चुनाव नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई जाए। बेंच ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और कहा कि सुनवाई शुक्रवार को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर वकील डीएस नायडू ने तत्काल दखल देने की याचिका का विरोध किया। मध्य प्रदेश के मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों पर बीजेपी की आपत्ति के आधार पर खारिज का निर्णय लिया था। आपत्ति के अनुसार, नटराजन ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना की अदालत में लंबित एक मामले का विवरण नहीं दिया। बीजेपी की आपत्ति हैदराबाद की चौथी अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पूर्व कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ए श्रीलता द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने कुंभम शिवकुमार रेड्डी को राजनीति क संरक्षण दिया था और श्रीलता ने रेड्डी पर छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए थे। नटराजन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीति क साजिश का हिस्सा है और उन्होंने हैदराबाद की अदालत में श्रीलता की याचिका का विरोध किया है। मध्य प्रदेश से पार्टी की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारियों के बजाय सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं के तौर पर काम कर रहे थे। नटराजन का कहना है कि उनके नामांकन को खारिज करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से विवाद का निपटारा होने तक चुनाव नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बैठक करने वाली कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव योजना पर यह मामला बड़ा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में नटराजन की पakshe करने वाले दल के नेता साथ हain.

मध्य प्रदेश में पार्टी की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार रही कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की नomination पत्र खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की वेकेशन बेंच ने पार्षदों के मामले को जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुरुवार नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और अगर तुरंत सुनवाई नहीं होती तो याचिकाकर्ता को 6 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि विवाद के दौरान चुनाव नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई जाए। बेंच ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और कहा कि सुनवाई शुक्रवार को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर वकील डीएस नायडू ने तत्काल दखल देने की याचिका का विरोध किया। मध्य प्रदेश के मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों पर बीजेपी की आपत्ति के आधार पर खारिज का निर्णय लिया था। आपत्ति के अनुसार, नटराजन ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना की अदालत में लंबित एक मामले का विवरण नहीं दिया। बीजेपी की आपत्ति हैदराबाद की चौथी अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पूर्व कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ए श्रीलता द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने कुंभम शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया था और श्रीलता ने रेड्डी पर छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए थे। नटराजन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उन्होंने हैदराबाद की अदालत में श्रीलता की याचिका का विरोध किया है। मध्य प्रदेश से पार्टी की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारियों के बजाय सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं के तौर पर काम कर रहे थे। नटराजन का कहना है कि उनके नामांकन को खारिज करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से विवाद का निपटारा होने तक चुनाव नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बैठक करने वाली कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव योजना पर यह मामला बड़ा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में नटराजन की पakshe करने वाले दल के नेता साथ हain

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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट नomination खारिज

 

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