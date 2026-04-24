मध्य-पूर्व में बदलाव की दिशा में ठोस कदम: नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद मध्य-पूर्व में बदलाव लाने के प्रयासों में प्रगति की घोषणा की। ईरान पर दबाव बढ़ाने और लेबनान के साथ शांति स्थापित करने पर सहमति बनी।
नई दिल्ली, 24 अप्रैल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मध्य-पूर्व क्षेत्र में बदलाव लाने के उनके प्रयासों में ठोस प्रगति हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत का उल्लेख किया, जिसमें ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति पर सहमति बनी। इसके साथ ही, लेबनान के साथ शांति स्थापित करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने मध्य-पूर्व का परिदृश्य बदलने का वादा किया था और वे उस वादे को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बातचीत बेहद सफल रही, जिसमें ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से कड़ा दबाव डालने पर सहमति हुई। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यह प्रयास पूरी तरह से आपसी सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि हिजबुल्लाह इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें नए उभरते खतरे भी शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में किए गए हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तरी क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और वाशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच संभावित सीधी बातचीत की संभावना जताई। यह निर्णय ओवल ऑफिस में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद और इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर भी शामिल थे। इजरायल ी राजदूत येचिएल लीटर ने शांति और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि दोनों सरकारें हिजबुल्लाह के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एकजुट हैं। लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद ने अमेरिकी समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि इस मदद से लेबनान को फिर से स्थिर बनाने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने युद्धविराम के प्रयासों को व्यापक क्षेत्रीय कूटनीति से जोड़ते हुए कहा कि इजरायल - लेबनान वार्ता उन जटिल मुद्दों की तुलना में आसान होनी चाहिए जिन पर वे पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक साझा खतरे के खिलाफ एकजुट हैं। इस पूरे घटनाक्रम से मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मजबूत सहयोग और लेबनान के साथ शांति स्थापित करने के प्रयास इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, हिजबुल्लाह की संभावित बाधाओं और ईरान पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिर भी, दोनों देशों के नेताओं का दृढ़ संकल्प और अमेरिकी समर्थन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है और मध्य-पूर्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना में क्या योगदान देती है। इस पहल से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे सभी देशों को लाभ होगा.
नई दिल्ली, 24 अप्रैल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मध्य-पूर्व क्षेत्र में बदलाव लाने के उनके प्रयासों में ठोस प्रगति हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत का उल्लेख किया, जिसमें ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति पर सहमति बनी। इसके साथ ही, लेबनान के साथ शांति स्थापित करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने मध्य-पूर्व का परिदृश्य बदलने का वादा किया था और वे उस वादे को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बातचीत बेहद सफल रही, जिसमें ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से कड़ा दबाव डालने पर सहमति हुई। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि यह प्रयास पूरी तरह से आपसी सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि हिजबुल्लाह इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें नए उभरते खतरे भी शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में किए गए हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तरी क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और वाशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच संभावित सीधी बातचीत की संभावना जताई। यह निर्णय ओवल ऑफिस में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद और इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर भी शामिल थे। इजरायली राजदूत येचिएल लीटर ने शांति और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि दोनों सरकारें हिजबुल्लाह के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एकजुट हैं। लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद ने अमेरिकी समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि इस मदद से लेबनान को फिर से स्थिर बनाने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने युद्धविराम के प्रयासों को व्यापक क्षेत्रीय कूटनीति से जोड़ते हुए कहा कि इजरायल-लेबनान वार्ता उन जटिल मुद्दों की तुलना में आसान होनी चाहिए जिन पर वे पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक साझा खतरे के खिलाफ एकजुट हैं। इस पूरे घटनाक्रम से मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मजबूत सहयोग और लेबनान के साथ शांति स्थापित करने के प्रयास इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, हिजबुल्लाह की संभावित बाधाओं और ईरान पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिर भी, दोनों देशों के नेताओं का दृढ़ संकल्प और अमेरिकी समर्थन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है और मध्य-पूर्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना में क्या योगदान देती है। इस पहल से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे सभी देशों को लाभ होगा
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