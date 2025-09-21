Head Topics

मौसम समाचार

मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में झमाझम बारिश, मानसून की विदाई की भी संभावना
मध्य प्रदेशबारिशमौसम
मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भी बारिश जारी रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश हुई। मानसून की वापसी की भी संभावना जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में शनिवार को भी कई जिलों में जमकर बारिश हुई। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, रीवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, राजगढ़, गुना, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, धार, बड़वानी, डिंडोरी, बालाघाट और दमोह जैसे जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल में सुबह से लेकर शाम तक धूप-छांव का खेल चलता रहा, जिससे उमस ने लोगों को खूब परेशान किया। शाम होते ही बारिश शुरू हुई, जो रुक-रुक कर जारी रही। बारिश के कारण, कोलार और कलियासोत डैम के दो-दो गेट खोले गए, जबकि भदभदा डैम का एक गेट खोला गया। मंडीदीप क्षेत्र

में लगातार बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुल पर पानी आने के कारण कई गांवों का नगर से संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश में अब तक औसत 43.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि औसत से लगभग 21% अधिक है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 17% अधिक बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 24% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश की सामान्य बारिश का औसत 37 इंच है, जो पहले ही पूरा हो चुका है। इस मानसूनी सीजन में इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन के अनुसार, देश के कई राज्यों से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। राजस्थान का आधा हिस्सा मानसून से मुक्त हो चुका है, और गुजरात, पंजाब और हरियाणा के भी कई जिलों से मानसून विदा हो गया है। अगर यही स्थिति रही, तो मध्य प्रदेश से भी जल्द ही मानसून की विदाई हो जाएगी।\मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान की बात करें तो ग्वालियर में 35.5°C तापमान के साथ सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई, जबकि खजुराहो (छतरपुर) में 34.8°C, दतिया में 34.4°C और टीकमगढ़/श्योपुर में 34°C तापमान रहा। नर्मदापुरम में तापमान 33.8°C दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में 19.8°C के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि नरसिंहपुर में 21.4°C, बैतूल में 21.5°C, अमरकंटक (अनूपपुर) में 21.6°C और छिंदवाड़ा में 21.8°C तापमान रहा। बड़े शहरों के तापमान की बात करें तो ग्वालियर में 35.5°C, जबलपुर में 33.5°C, भोपाल में 32°C, इंदौर में 31°C और उज्जैन में 30.5°C तापमान दर्ज किया गया।\मध्य प्रदेश में बारिश का यह दौर अभी जारी रहने की संभावना है, जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिल रही है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में जलभराव और नदी का जलस्तर बढ़ने से समस्याएं भी आ रही हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अगले कुछ दिनों के लिए अपडेट जारी कर रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों का ध्यान रखें और जलभराव से बचाव के लिए उचित कदम उठाएं। आम जनता को भी बारिश के दौरान सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम में बदलाव के साथ-साथ तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी जाती है। अगले कुछ दिनों में मौसम में और बदलाव आने की संभावना है, जिसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट जारी किए जाएंगे

