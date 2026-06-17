मध्य प्रदेश में मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल का पारित होने का इशारा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि मानसून विधानसभा सत्र 2026 में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को पेश कर पारित किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश सामाजिक समानता के दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने आगामी मानसून विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश करने और उसे पारित कराने की ठोस घोषणा की है। यह विधेयक है समान नागरिक संहिता, जिसे आम तौर पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल की कृपा से इस सत्र में UCC बिल को चर्चा के बाद विधिपालन प्रक्रिया पूरी करके कानून बनाया जाएगा। इस सत्र की शुरुआत 20 जून से होगी और सरकार ने इस अवधि में कई सामाजिक‑आर्थिक मुद्दों को उठाने की योजना बनायी है, जिनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेन‑देने और संपत्ति के मामलों में समान कानूनी ढांचा बनाना मुख्य है। वर्तमान में सरकार ने UCC के मसौदे का विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने विभिन्न सामाजिक समूहों, नागरिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया एकत्रित कर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। यदि यह बिल सफलतापूर्वक पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पांचवाँ भारतीय राज्य बन जाएगा। इस कदम को सरकार सामाजिक समानता और न्याय के परिचायक के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने व्यापक चर्चा और सभी वर्गों की सहमति की मांग की है। UCC के लागू होने से जुड़ी कई अपेक्षाएँ और चिंताएँ भी सामने आई हैं। पक्षकारों का मानना है कि एक समान कानूनी ढांचा नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करेगा, जबकि आलोचक डरते हैं कि यह व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के साथ टकरा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र में UCC पर बहस होगी, लेकिन अन्त में सभी राजनैतिक दलों और जनता के हित में एक संतुलित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह मध्य प्रदेश के विधायी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाएगा और इससे अन्य राज्यों में भी समान कदम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है





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