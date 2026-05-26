मनत एपर गसपा एपर लम

बिहार में नीति आयोग के बांका के बेलहर मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी आगे बढ़ रही है। इस मॉडल के तहत विद्यालयों की आधारभूत संरचना और गुणवत्ता को अपग्रेड करने की बात हो रही है।

बिहार में नीति आयोग के बांका के बेलहर मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी आगे बढ़ रही है। इस मॉडल के तहत विद्यालयों की आधारभूत संरचना और गुणवत्ता को अपग्रेड करने की बात हो रही है। बिहार में इतने विद्यालयों की आधारभूत संरचना को अपग्रेड चीज़ है। शिक्षा मंत्री ने बताया बिहार में विद्यालयों को सुधारने के लिए अब नीति आयोग के मॉडल पर आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है। नीति आयोग ने बिहार के आकांक्षी जिला बांका के बेलहर में पहल कर कई विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। इस मॉडल के तहत पहले से ही दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। विद्यालयों के बैजनानी को सुधारने के लिए अमूर्त योजनाओ को भी लाया गया। इसके अलावा नीति आयोग के मॉडल में बहुत सारी नवीनता आयी थी.

बिहार में नीति आयोग के बांका के बेलहर मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी आगे बढ़ रही है। इस मॉडल के तहत विद्यालयों की आधारभूत संरचना और गुणवत्ता को अपग्रेड करने की बात हो रही है। बिहार में इतने विद्यालयों की आधारभूत संरचना को अपग्रेड चीज़ है। शिक्षा मंत्री ने बताया बिहार में विद्यालयों को सुधारने के लिए अब नीति आयोग के मॉडल पर आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है। नीति आयोग ने बिहार के आकांक्षी जिला बांका के बेलहर में पहल कर कई विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। इस मॉडल के तहत पहले से ही दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। विद्यालयों के बैजनानी को सुधारने के लिए अमूर्त योजनाओ को भी लाया गया। इसके अलावा नीति आयोग के मॉडल में बहुत सारी नवीनता आयी थी





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