मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर हाई-वोल्टेज ड्रामा: युवक ओएचई वायर के पोल पर चढ़ा, ट्रेनों का आवागमन ठप

मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर एक युवक के हाई-टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) वायर के पोल पर चढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा, जिससे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। युवक की मानसिक स्थिति पर संदेह जताया जा रहा है।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मचा दी। एक युवक अचानक स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजर रहे हाई-टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) वायर के पोल पर चढ़ गया। इस सनसनीखेज वाकये ने पूरे स्टेशन परिसर को हिलाकर रख दिया और लोगों में खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), रेलवे पुलिस और स्टेशन के अन्य कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए और मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। युवक को सुरक्षित

नीचे उतारने के लिए युद्धस्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले, ओवरहेड बिजली आपूर्ति (ओएचई) को तत्काल बंद कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी न हो सके। इसके बाद, अनुभवी कर्मचारियों ने रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए करीब एक घंटे तक अथक प्रयास किए। आखिरकार, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित रूप से पोल से नीचे उतार लिया गया। इस दौरान, स्टेशन पर ट्रेनों के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। कई ट्रेनों को या तो रोक दिया गया या उनके समय में फेरबदल किया गया, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और यात्री सेवाएं लंबे समय तक ठप रहीं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। उसकी पहचान स्थापित करने और इस खतरनाक कृत्य के पीछे के सही कारणों का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ और जांच जारी है। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने युवक को सुरक्षित हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना एक बार फिर रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। मनमाड़ जंक्शन, जो सेंट्रल रेलवे का एक अत्यंत व्यस्त स्टेशन है और जहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनें गुजरती हैं, में इस तरह की घटना ने रेलवे प्रशासन के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। सुरक्षा उपायों की समीक्षा और यात्रियों की मानसिक स्वास्थ्य निगरानी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया और समझदारी से इस संभावित बड़े हादसे को टालने में मदद मिली। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार और स्टेशन परिसर में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। यह मामला रेलवे सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में काम करेगा





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