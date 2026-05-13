मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने ठाणे कोर्ट के सामने 25 सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया

मुंबई/ठाणे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे बुधवार को ठाणे कोर्ट के समक्ष पेश हुए। जज ने राज ठाकरे से 25 सवाल पूछे। मनसे चीफ राज ठाकरे ने सभी सवालों को उत्तर नहीं दिया। राज ठाकरे ने अपने ऊपर लगाए किसी भी आरोप को कोर्ट में स्वीकार नहीं किया। गौरतलब हो कि 19 अक्टूबर 2008 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के कार्यकर्ताओं ने मुंबई , भारत में अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के पश्चिमी क्षेत्र की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले उत्तर भारतीय उम्मीदवारों पर हमला किया था। इसमें मामले में मनसे चिफ राज ठाकरे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

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