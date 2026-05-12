मनापुर क्षेत्र में हुआ हुआ MLC Election Voting, आरा में मतदान केंद्र पर हुई नोकझोंक

आरा में MLC Election Voting के दौरान आरा सदर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर राजद प्रत्याशी के साथ मतदान कराने का आरोप लगाने पर मजिस्ट्रेट व समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई। ड्यूटी के दौरान नहीं पहनाई गई पहचान पत्र को लेकर आक्रोश दिखाए एक समर्थक ने मजिस्ट्रेट से धक्का-मुक्की गर्न भी शामिल हुआ। इसी दौरान यह वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड कराया गया। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल तैनात है। मुख्य मुकाबला राष्ट्रवादी उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद और आरजेडी के सोनू राय के बीच है।

जागरण संवाददाता, आरा । MLC Election Voting: भोजपुर -बक्सर विधान परिषद उप चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के 14 मतदान केंद्रों पर मंगलवार को सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। आरा सदर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजद प्रत्याशी सोनू कुमार ने गेट पर तैनात मजिस्ट्रेट पर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया। इस दौरान एक राजद समर्थक ने ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट शशि भूषण तिवारी की कॉलर पकड़ ली। मतदान केंद्र के पास मजिस्ट्रेट से नोंकझोंक और धक्का-मुक्की का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद और राजद उम्मीदवार सोनू राय के बीच है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिले के सभी 14 मतदान केंद्रों पर 14 जोनल दंडाधिकारी एवं चार सुपर जोनल दंडाधिकारी की तैनाती की गई है.

जागरण संवाददाता, आरा। MLC Election Voting: भोजपुर-बक्सर विधान परिषद उप चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के 14 मतदान केंद्रों पर मंगलवार को सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। आरा सदर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजद प्रत्याशी सोनू कुमार ने गेट पर तैनात मजिस्ट्रेट पर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया। इस दौरान एक राजद समर्थक ने ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट शशि भूषण तिवारी की कॉलर पकड़ ली। मतदान केंद्र के पास मजिस्ट्रेट से नोंकझोंक और धक्का-मुक्की का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद और राजद उम्मीदवार सोनू राय के बीच है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिले के सभी 14 मतदान केंद्रों पर 14 जोनल दंडाधिकारी एवं चार सुपर जोनल दंडाधिकारी की तैनाती की गई है





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