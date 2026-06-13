मनु भाकर के गुरु और कोच जसपाल राणा का निधन: शूटिंग दुनिया में शोक की लहर

49 वर्षीय दिग्गज निशानेबाज और शूटिंग कोच जसपाल राणा के निधन से ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर गहरे दुख में हैं। मनु ने अपने कोच को अपना मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और परिवार के सदISM-like बताया और कहा कि यह क्षति अपूरणीय है।

49 वर्षीय दिग्गज निशानेबाज और शूटिंग कोच जसपाल राणा के निधन से भारतीय शूटिंग जगत और खेल दुनिया में गहरा दुख और शोक फैला है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शूटर मनु भाकर ने अपने गुरु और कोच के निधन पर अपने दर्द का व्यक्त किया। मनु ने कहा कि जसपाल राणा सिर्फ एक कोच नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और परिवार के सदस्य के समान थे। उनके मार्गदर्शन ने उन्हें कठिन समय में संभाला और सफलता की राह दिखाई। 24 वर्षीय मनु भाकर ने अपने कोच जसपाल राणा के अचानक और दुख द निधन को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने और जसपाल राणा के 2018 से 2024 तक के सफर की यादों से जुड़ी तस्वीरों का एक कोलाज दिया और सिर्फ दो शब्द लिखे- 'अपूरणीय क्षति'। शुक्रवार को देहरादून में जसपाल राणा के निधन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची मनु ने रोते हुए अपनी भावनाओं का व्यक्त किया। मनु ने कहा, 'मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। यह खबर अविश्वसनीय है। मैं अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। वह सिर्फ मेरे कोच , मेंटर या मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दोस्त भी थे जो मुझे ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते थे।' उन्होंने आगे कहा, 'हर मेडल, हर सफलता और पोडियम पर बिताया गया हर पल मुझे हमेशा उनकी याद दिलाएगा। उन जीतों में उनका भी हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने मेरे करियर के सबसे मुश्किल दौर में भी मुझ पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। शूटिंग रेंज अब कभी पहले जैसी नहीं लगेगी। उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनकी मौजूदगी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। यह सोचकर ही दिल दुख ता है कि अब मैं उन्हें वहां खड़ा हुआ फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।' जसपाल राणा ने ही मनु भाकर को कोच िंग दी थी और उनके मार्गदर्शन में मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। जसपाल राणा का निधन खेल दुनिया में शोक की लहर लाएगा.

49 वर्षीय दिग्गज निशानेबाज और शूटिंग कोच जसपाल राणा के निधन से भारतीय शूटिंग जगत और खेल दुनिया में गहरा दुख और शोक फैला है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शूटर मनु भाकर ने अपने गुरु और कोच के निधन पर अपने दर्द का व्यक्त किया। मनु ने कहा कि जसपाल राणा सिर्फ एक कोच नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और परिवार के सदस्य के समान थे। उनके मार्गदर्शन ने उन्हें कठिन समय में संभाला और सफलता की राह दिखाई। 24 वर्षीय मनु भाकर ने अपने कोच जसपाल राणा के अचानक और दुखद निधन को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने और जसपाल राणा के 2018 से 2024 तक के सफर की यादों से जुड़ी तस्वीरों का एक कोलाज दिया और सिर्फ दो शब्द लिखे- 'अपूरणीय क्षति'। शुक्रवार को देहरादून में जसपाल राणा के निधन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची मनु ने रोते हुए अपनी भावनाओं का व्यक्त किया। मनु ने कहा, 'मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। यह खबर अविश्वसनीय है। मैं अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। वह सिर्फ मेरे कोच, मेंटर या मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दोस्त भी थे जो मुझे ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते थे।' उन्होंने आगे कहा, 'हर मेडल, हर सफलता और पोडियम पर बिताया गया हर पल मुझे हमेशा उनकी याद दिलाएगा। उन जीतों में उनका भी हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने मेरे करियर के सबसे मुश्किल दौर में भी मुझ पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। शूटिंग रेंज अब कभी पहले जैसी नहीं लगेगी। उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनकी मौजूदगी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। यह सोचकर ही दिल दुखता है कि अब मैं उन्हें वहां खड़ा हुआ फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।' जसपाल राणा ने ही मनु भाकर को कोचिंग दी थी और उनके मार्गदर्शन में मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। जसपाल राणा का निधन खेल दुनिया में शोक की लहर लाएगा





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