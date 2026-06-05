मनोज झा का स्पष्टीकरण: कॉकरोच जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दी थी सिफारिश

RJD सांसद मनोज झा ने CJP से जुड़े आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक सामान्य सिफारिशी पत्र जारी किया था जिसका राजनीतिक समर्थन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इसे गलतफहमी और तथ्यहीन बताया।

राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से संबंध होने के आरोप लगने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका इस संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल एक सामान्य सिफारिशी पत्र जारी किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थान उपलब्ध कराने से जुड़ा था। यह पत्र कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए दिया गया था और इसका किसी भी राजनीति क समर्थन या संगठनात्मक जुड़ाव से कोई संबंध नहीं है। मनोज झा ने कहा कि वे अक्सर सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए ऐसी सिफारिशें करते रहते हैं और इस मामले को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें CJP के बारे में विस्तृत जानकारी बाद में वायरल तस्वीरों और वीडियो देखने के बाद मिली। इस पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है और कुछ लोग बिना तथ्य जांचे उनके खिलाफ गलत धारणा बना रहे हैं। मनोज झा ने स्पष्ट किया कि उनका सार्वजनिक जीवन हमेशा नागरिक समाज और विभिन्न सामाजिक समूहों की सहायता के लिए समर्पित रहा है। गुरुवार को मनोज झा द्वारा जारी किया गया सिफारिशी पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था जिसके बाद राजनीति क हलकों में हलचल मच गई। इस पत्र में उन्होंने कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में CJP द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थान की सिफारिश की थी। आरोप लगाया गया कि मनोज झा का CJP से सीधा संबंध है और वे इस संगठन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि मनोज झा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह महज एक प्रशासनिक सिफारिश थी और इसे राजनीति क रंग देकर देखना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार पत्रकार और सहयोगी उनसे इस तरह की सिफारिशों का अनुरोध करते हैं और वे उनकी मदद करते हैं। इस मामले में भी उन्होंने बिना किसी राजनीति क एजेंडे के केवल एक सामान्य सिफारिश की थी। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहले घोषणा की थी कि वे दिल्ली लौटकर IGI एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों से मिलेंगे और फिर उनके साथ थाने जाएंगे लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। CJP एक युवा दबाव समूह है जो शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय है। संगठन ने हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है। CJP ने 6 जून को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की घोषणा भी की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन राजनीति क गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष पर हमले के लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनोज झा ने कहा कि वे इस विवाद से विचलित नहीं हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से संबंध होने के आरोप लगने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका इस संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल एक सामान्य सिफारिशी पत्र जारी किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थान उपलब्ध कराने से जुड़ा था। यह पत्र कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए दिया गया था और इसका किसी भी राजनीतिक समर्थन या संगठनात्मक जुड़ाव से कोई संबंध नहीं है। मनोज झा ने कहा कि वे अक्सर सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए ऐसी सिफारिशें करते रहते हैं और इस मामले को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें CJP के बारे में विस्तृत जानकारी बाद में वायरल तस्वीरों और वीडियो देखने के बाद मिली। इस पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है और कुछ लोग बिना तथ्य जांचे उनके खिलाफ गलत धारणा बना रहे हैं। मनोज झा ने स्पष्ट किया कि उनका सार्वजनिक जीवन हमेशा नागरिक समाज और विभिन्न सामाजिक समूहों की सहायता के लिए समर्पित रहा है। गुरुवार को मनोज झा द्वारा जारी किया गया सिफारिशी पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इस पत्र में उन्होंने कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में CJP द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थान की सिफारिश की थी। आरोप लगाया गया कि मनोज झा का CJP से सीधा संबंध है और वे इस संगठन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि मनोज झा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह महज एक प्रशासनिक सिफारिश थी और इसे राजनीतिक रंग देकर देखना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार पत्रकार और सहयोगी उनसे इस तरह की सिफारिशों का अनुरोध करते हैं और वे उनकी मदद करते हैं। इस मामले में भी उन्होंने बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के केवल एक सामान्य सिफारिश की थी। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहले घोषणा की थी कि वे दिल्ली लौटकर IGI एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों से मिलेंगे और फिर उनके साथ थाने जाएंगे लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। CJP एक युवा दबाव समूह है जो शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय है। संगठन ने हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है। CJP ने 6 जून को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की घोषणा भी की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष पर हमले के लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनोज झा ने कहा कि वे इस विवाद से विचलित नहीं हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे





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