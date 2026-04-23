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मनोज वाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का एलान, जन्मदिन पर फिल्म की घोषणा

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मनोज वाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का एलान, जन्मदिन पर फिल्म की घोषणा
मनोज वाजपेयीगवर्नरविपुल अमृतलाल शाह
📆23-04-2026 07:17:00
📰Dainik Jagran
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मनोज वाजपेयी की आगामी फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' की घोषणा उनके जन्मदिन पर फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने की। फिल्म एक हाई-वोल्टेज लीगल ड्रामा है जो देश के आर्थिक संकट और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी पर आधारित है।

बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता मनोज वाजपेयी , जिनकी अभिनय क्षमता की प्रशंसा हर कोई करता है, इन दिनों मनोरंजन जगत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वे न केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सिनेमा घरों में भी अपनी नई फिल्म ों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। हाल ही में, मनोज वाजपेयी की आगामी फिल्म की घोषणा हुई है, जिसने प्रशंसकों में उत्साह की लहर पैदा कर दी है। यह फिल्म ' गवर्नर : द साइलेंट सेवियर' (Governor: The Silent Saviour) नामक एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी पर आधारित है। मनोज वाजपेयी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और इस खास अवसर पर फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने इस फिल्म की घोषणा की। फिल्म के पोस्टर जारी किए गए हैं, जो एक गहरी साजिश और सस्पेंस की ओर इशारा करते हैं। पहले पोस्टर में मनोज वाजपेयी को पीछे से दिखाया गया है, जो एक सूटकेस के साथ कॉरिडोर में चल रहे हैं। फिल्म की टैगलाइन, 'अगर मैं फेल हुआ...

तो इंडिया फेल हो जाएगा', एक हाई-वोल्टेज लीगल ड्रामा का संकेत देती है। दूसरे पोस्टर में, एक हरी कुर्सी को हाईलाइट किया गया है, जिस पर लिखा है, 'इंडिया दिवालिया होने की कगार पर है और यह सिर्फ कुर्सी नहीं... ज़िम्मेदारी है'। यह टैगलाइन फिल्म की गंभीर और गहन कहानी को दर्शाती है, जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। यह पहली बार है जब विपुल अमृतलाल शाह और मनोज वाजपेयी एक साथ किसी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिससे यह फिल्म और भी खास बन गई है। 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले बन रही यह फिल्म निश्चित रूप से एक और रोमांचक और प्रभावशाली ड्रामा साबित होगी। फिल्म के निर्माण में आशिन ए.

शाह भी को-प्रोड्यूसर के रूप में शामिल हैं। 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' की कहानी सुवेंदु भट्टाचार्जी, सौरभ भरत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है, और इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो देश को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी उठाता है। यह फिल्म भ्रष्टाचार, राजनीति और देशभक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती है। मनोज वाजपेयी की दमदार एक्टिंग और फिल्म की रोमांचक कहानी निश्चित रूप से दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेगी। फिल्म के निर्माताओं ने यह भी बताया है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो इसे और भी प्रासंगिक बनाती है। फिल्म में मनोज वाजपेयी के अलावा अन्य प्रतिभाशाली कलाकार भी शामिल हैं, जो फिल्म को और भी अधिक आकर्षक बनाने में मदद करेंगे। यह फिल्म न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करेगी

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