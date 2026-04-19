मनोज तिवारी ने बिग बॉस के 'अंडा चोरी' का खोला राज, बताया खली के डर से छुपाया था अंडा

बिग बॉस के चौथे सीज़न में अंडे चुराने के किस्से के बारे में मनोज तिवारी ने फराह खान के व्लॉग में सालों बाद खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह चोरी नहीं, बल्कि छुपाना था जो उन्होंने ग्रेट खली के डर से किया था।

गायक-राजनेता मनोज तिवारी की खासी लोकप्रियता है। उन्हें न केवल भोजपुरी सिनेमा के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों के स्टार के रूप में जाना जाता है, बल्कि रियलिटी शो बिग बॉस में भी उन्हें काफी पसंद किया गया था। प्रशंसकों ने शो में मनोज के प्रदर्शन का खूब आनंद लिया, और विशेष रूप से बिग बॉस के घर में उन्हें अपना अंडा चुराते हुए देखना हर किसी के लिए आश्चर्यजनक था।

मनोज तिवारी बिग बॉस के चौथे सीज़न का हिस्सा थे, जो 2010 में प्रसारित हुआ था और अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने जीता था। शो में मनोज के व्यवहार ने आज भी दर्शकों को लुभाया है, वहीं उनके अंडा चुराने का किस्सा भी काफी मशहूर है और तब इस पर खूब चर्चा हुई थी।

अब, सालों बाद, फराह खान के व्लॉग में मनोज ने इस घटना का असली सच बताया है। दरअसल, फराह खान ने व्लॉग में दो-तीन बार मनोज के अंडा चुराने का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह दर्शकों का मनोरंजन किया था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या कोई ऐसा स्टार व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है।

इस पर मनोज ने कहा कि वे पहले बहुत अच्छा आमलेट बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बिग बॉस के बाद ही अंडा खाना बंद कर दिया था। वर्षों पुरानी गलतफहमी को दूर करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अंडा चुराया नहीं था, बल्कि छुपाया था। उन्होंने यह ग्रेट खली के डर से छुपाया था। बिग बॉस ने इसे ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने चुराया हो। उन्होंने समझाया कि अपना सामान छुपाकर रखना और दूसरे का सामान चुराने में अंतर होता है। उन्होंने यह साफ किया कि उन्होंने अपना अंडा, अपनी खुराक का अंडा छुपाया था, क्योंकि शो में कोई और उनके हिस्से का अंडा खा जाता था।

**राजनीति के साथ फिल्मों का संतुलन:**

फराह के व्लॉग में मनोज ने अपने घर की झलक भी दिखाई और बताया कि फिलहाल वे फिल्मों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि भोजपुरी गानों और वीडियो पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इससे वे सक्रिय भी रहते हैं और राजनीति के साथ अपने काम को संतुलित भी कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि वे जिन 70 करोड़ लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे वे अपने निजी कारणों से यह नहीं कह सकते कि उनके पास समय नहीं है। उन्हें इन लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा।

फराह के व्लॉग में मनोज का गजब का परिवर्तन भी देखने को मिला। गायक-अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने घर के बगीचे में ही जिम स्थापित किया है, ताकि वे प्रकृति के बीच आराम से अपना वर्कआउट कर सकें





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