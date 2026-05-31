मनोरंजन की दो बड़ी खबरें: जैकी श्रॉफ की फिल्म का कलेक्शन और रानी चटर्जी का वायरल वीडियो

जैकी श्रॉफ की फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' ने दो दिनों में 75 लाख की कमाई की, वहीं रानी चटर्जी ने अपने गाने का बीटीएस वीडियो शेयर किया।
मनोरंजन जगत में दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर जैकी श्रॉफ की फिल्म ' द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो ' से जुड़ी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में 75 लाख रुपए की कमाई की है। दूसरी खबर रानी चटर्जी की है, जिन्होंने अपनी आगामी फिल्म ' लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी ' के गाने 'यू.
पी.
वाली बिहार वाली' का बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। जैकी श्रॉफ की फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' की बात करें तो इसने पहले दिन केवल 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, जो काफी कम था। दूसरे दिन फिल्म ने 50 लाख रुपए की कमाई की, जिससे दो दिनों का कुल कलेक्शन 75 लाख रुपए हो गया है। फिल्म का भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 89 लाख रुपए है। दूसरे दिन हिंदी ऑक्यूपेंसी 15% रही और शोज की संख्या 900 थी। यह फिल्म एक सुपरहीरो कॉमेडी है, जिसमें जैकी श्रॉफ के अलावा अन्य कलाकार भी हैं। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन वीकेंड पर कलेक्शन में सुधार की उम्मीद है। वहीं, रानी चटर्जी ने अपनी फिल्म 'लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी' के गाने का बीटीएस वीडियो शेयर किया है, जिसमें गाने की शूटिंग के दौरान के मजेदार पल दिखाए गए हैं। वीडियो में रानी चटर्जी और अन्य कलाकारों की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। यह गाना 'यू.
पी.
वाली बिहार वाली' है, जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रानी चटर्जी ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में गाने के कोरियोग्राफी और सेट के पीछे की मेहनत देखी जा सकती है। फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर भी दर्शकों को पसंद आया है। मनोरंजन जगत में इन दोनों खबरों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। जैकी श्रॉफ की फिल्म के कलेक्शन को लेकर बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों का कहना है कि फिल्म को वीकेंड में अधिक दर्शक मिल सकते हैं। वहीं रानी चटर्जी का बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आने वाले दिनों में दोनों फिल्मों की कामयाबी की पूरी कहानी सामने आएगी
