मप्र उच्च न्यायालय ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

मप्र उच्च न्यायालय ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से समय दिए जाने की प्रार्थना करने पर अंतिम अवसर प्रदान किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

जबलपुर: मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच, याचिका कर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। उनके इस बयान के खिलाफ आकाश विजयवर्गीय की तरफ से साल 2021 में एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का मामला दायर किया गया था। अभिषेक पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी वारंट जारी याचिका में कहा गया था कि उनके इस बयान से आवेदक तथा उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है। मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल ने अभिषेक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मप्र उच्च न्यायालय में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई टली मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी.

जबलपुर: मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच, याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। उनके इस बयान के खिलाफ आकाश विजयवर्गीय की तरफ से साल 2021 में एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का मामला दायर किया गया था। अभिषेक पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी वारंट जारीयाचिका में कहा गया था कि उनके इस बयान से आवेदक तथा उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है। मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल ने अभिषेक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मप्र उच्च न्यायालय में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई टली मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी





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