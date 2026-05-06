ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर संजय राउत का समर्थन, कहा- चुनाव आयोग ही असली 'विलेन' है

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लूटने का आरोप लगाया था।

मुंबई: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले के बाद राजनीति क गुलामचाटी में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने उनका समर्थन किया है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लूटने का आरोप लगाया था। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के एक फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का फैसला पूरी तरह से सही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 'उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र सरकार' मामले में फैसला दिया था कि उद्धव ठाकरे को उनके पद पर बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। संजय राउत ने पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकता। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा न दिया होता, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को वापस बहाल करने के लिए कोई राहत दे सकता था। संजय राउत ने विधानसभा चुनावों में धांधली और मतदाताओं के नाम काटे जाने के बारे में ममता बनर्जी के दावों को सही माना। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए भी उनका लगातार विरोध करना, अन्याय के खिलाफ उनके मज़बूत रुख को दिखाता है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले का भी समर्थन किया और इसे उनकी नैतिक जीत बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने उसे सुना और समझा है। ममता बनर्जी ने सबसे पहली बात यह कही कि चुनाव आयोग ही असली 'विलेन' (खलनायक) है, और उसी विलेन ने चुनाव जीता है...

उनका कहना है कि 100 विधानसभा सीटों पर धांधली हुई है; यह सच है। यह भी सच है कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ममता बनर्जी ने ये सारी बातें बिल्कुल सच कही हैं। ममता दीदी का कहना है कि वह इस्तीफ़ा नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें एक नैतिक जीत मिली है। ममता दीदी हमेशा से ही एक 'आंदोलन' की तरह रही हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हों, सत्ता में हों, या विपक्ष में। मुख्यमंत्री रहते हुए भी, ममता दीदी ने कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से बात की है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे (ममता बनर्जी) से बात की है। राहुल गांधी ने भी बात की है। मैंने देखा कि 'INDIA' गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं, जिन्होंने उनसे बातचीत की है। अब हमें और भी ज़्यादा संघर्ष करना होगा...

'INDIA' गठबंधन हमेशा ममता जी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। राहुल जी ने भी कल यही कहा था कि अगर कोई इस बात से खुश है कि ममता दीदी चुनाव हार गई हैं, तो उन्हें अपनी यह खुशी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए; क्योंकि यह तो देश की और लोकतंत्र की हार है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। मैं हारी नहीं हूं। मैं राजभवन नहीं जाऊंगी... इसका तो सवाल ही नहीं उठता। हम चुनाव नहीं हारे हैं। वे चुनाव आयोग के ज़रिए हमें आधिकारिक तौर पर हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीत चुके हैं





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