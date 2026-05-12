ममता बनर्जी ने कविता साझा की, अभिषेक और ममता ने इंटरनेट मीडिया टीम के साथ की बैठक

पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक कविता साझा की है, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास और मजबूती की बात कही है। उन्होंने अपनी कविता का शीर्षक ‘साहसी (ब्रेभ)’ दिया है। ममता बनर्जी ने की बैठक चुनाव में हार के बाद ममता और अभिषेक ने इंटरनेट मीडिया टीम के साथ की बैठक। सूत्रों के अनुसार, बैठक में चुनावी हार के कारणों, इंटरनेट मीडिया पर पार्टी की रणनीति, विपक्ष के प्रचार का मुकाबला करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक कविता लिखकर मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर साझा की है। ममता बनर्जी ने अपनी कविता का शीर्षक ‘ साहसी ( ब्रेभ )’ दिया है। उन्होंने लिखा- ‘ साहसी और मजबूत बनो, अगर तुम हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहोगे, तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है...
। जब तुम जन्मे थे, तब अकेले आए थे और जब मृत्यु होगी तब भी अकेले ही जाना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे, अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखो। ममता बनर्जी ने की बैठक चुनाव में हार के बाद ममता और अभिषेक ने इंटरनेट मीडिया टीम के साथ की बैठक
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