ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला: 'सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भाजपा पर नहीं'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे असम चुनाव में बाहर से लोगों को लेकर आई और देश की सभी एजेंसियों को खरीद लिया। ममता ने मतदाताओं को भाजपा पर विश्वास न करने की चेतावनी दी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति क माहौल गरमा गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर 24 परगना जिले के टेंटुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा असम चुनाव में जीतने के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई थी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्र देश से 50,000 लोगों को ट्रेन में
भरकर असम लाया गया था। ममता बनर्जी ने भाजपा पर देश की सभी एजेंसियों को खरीदने का भी आरोप लगाया, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।\ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी एजेंसियों को खरीद लिया है। उन्होंने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। उन्होंने मतदाताओं को भाजपा पर कभी भी विश्वास न करने की चेतावनी दी। रैली के दौरान, ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इन 90 लाख नामों में से 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं। उन्होंने असम के एनआरसी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 19 लाख नाम लिस्ट से बाहर किए गए थे, जिनमें 13 लाख हिंदू और 6 लाख मुस्लिम थे। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है।\असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को स्थानीय लोगों के वोटों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बाहरी लोगों को चुनाव जीतने के लिए बुलाया। इस बात ने चुनाव में उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश की सभी जांच एजेंसियों को खरीद लिया है, जिससे निष्पक्षता की भावना कमजोर हो गई है। भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी माहौल को और भी गर्म कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर सकते हैं और चुनाव के नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ममता बनर्जी ने लोगों को भाजपा से सावधान रहने और उनके वादों पर विश्वास न करने की अपील की है। भाजपा इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देती है, यह देखना बाकी है
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