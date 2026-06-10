Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ममता बनर्जी के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए, काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला

राजनीति News

ममता बनर्जी के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए, काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला
ममता बनर्जीतृणमूल कांग्रेसबागी सांसद
📆10-06-2026 14:16:00
📰NBT Hindi News
67 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में टीएमसी के पास कुल सांसद 28 थे। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसद ों के नाम सामने आए हैं। जिन्होंने बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार के अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव ों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में 29 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 12 और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। चुनावों के बाद टीएमसी के बशीरहाट से सांसद हाजी नुरुल इस्लाम की मौत हो गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई वाले बागी गुट में पत्र पर जिन सांसदों ने दस्तखत किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), काकोली घोष (बरसात), जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार), खली उर रहमान (जंगीपुर), यूसुफ पठान (बहरामपुर), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ मौमिक (बैरकपुर), बापी हलधर (मथुरापुर), सायोनी घोष (जादवपुर), माला रॉय (कोलकाता साउथ), मिताली बाग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालीपद सोरेन (झालग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), शर्मिला सरकार (वर्धमान ईस्ट), असित कुमार मल्ल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) और बंगाल में दीदी नंबर-1 शो की वजह से चर्चा में आईं अभिनेत्री रचना बनर्जी (हुगली) का नाम शामिल है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में टीएमसी के पास कुल सांसद 28 थे। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं। जिन्होंने बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार के अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में 29 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 12 और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। चुनावों के बाद टीएमसी के बशीरहाट से सांसद हाजी नुरुल इस्लाम की मौत हो गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई वाले बागी गुट में पत्र पर जिन सांसदों ने दस्तखत किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), काकोली घोष (बरसात), जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार), खली उर रहमान (जंगीपुर), यूसुफ पठान (बहरामपुर), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ मौमिक (बैरकपुर), बापी हलधर (मथुरापुर), सायोनी घोष (जादवपुर), माला रॉय (कोलकाता साउथ), मिताली बाग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालीपद सोरेन (झालग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), शर्मिला सरकार (वर्धमान ईस्ट), असित कुमार मल्ल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) और बंगाल में दीदी नंबर-1 शो की वजह से चर्चा में आईं अभिनेत्री रचना बनर्जी (हुगली) का नाम शामिल है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार लोकसभा चुनाव

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

23 की उम्र में 19 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय ने रचा इतिहास; राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित - charu pandey chhattisgarh girl clears 19 competitive exams at 2323 की उम्र में 19 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय ने रचा इतिहास; राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित - charu pandey chhattisgarh girl clears 19 competitive exams at 23तिल्दा की चारु पांडेय ने 23 वर्ष की आयु में केंद्र और राज्य सरकार की 19 प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी इस असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के एट होम समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया...
Read more »

2 साल में बढ़ी पवन सिंह की दौलत; पास है 70 लाख का सोना और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, पर 6 क्रिमिनल केस भी हैं दर्ज | Pawan Singh Net Worth Property Criminal Cases Affidavit Bihar Mlc Election 20262 साल में बढ़ी पवन सिंह की दौलत; पास है 70 लाख का सोना और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, पर 6 क्रिमिनल केस भी हैं दर्ज | Pawan Singh Net Worth Property Criminal Cases Affidavit Bihar Mlc Election 2026Pawan Singh Net worth: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दौलत में पिछले 2 साल में बंपर उछाल आया है और उनकी कुल चल-अचल संपत्ति 19.
Read more »

सिडनी: बोंडी बीच मास शूटिंग के आरोपी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 19 और मामलों में केस दर्ज - bondi beach shooter naveed akram faces 19 new chargesसिडनी: बोंडी बीच मास शूटिंग के आरोपी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 19 और मामलों में केस दर्ज - bondi beach shooter naveed akram faces 19 new chargesसिडनी के बोंडी बीच पर हुए भीषण मास शूटिंग के आरोपी नावीद अकरम पर पुलिस ने 19 और नए आरोप लगाए हैं। पिछले साल दिसंबर में हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और इसे इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया गया था।
Read more »

नरसिंहपुर में हाईवे पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 19 घायल; टायर फटने से हुआ हादसा - narsinghpur pickup overturns on nh44 19 laborers injuredनरसिंहपुर में हाईवे पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 19 घायल; टायर फटने से हुआ हादसा - narsinghpur pickup overturns on nh44 19 laborers injuredनरसिंहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन टायर फटने से पलट गया, जिसमें 19 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।
Read more »

अजय बर्मन हत्याकांड: 19 साल बाद कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को सुनियोजित हत्या करार दियाअजय बर्मन हत्याकांड: 19 साल बाद कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को सुनियोजित हत्या करार दियाजमशेदपुर कोर्ट ने 19 साल पुराने अजय बर्मन हत्याकांड में पुलिस की मॉब लिंचिंग थ्योरी को खारिज करते हुए इसे सुनियोजित हत्या माना है। आरोपी मिलन अडेसरा समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा चलेगा।
Read more »

TMC के बागी सांसद: 'हृदय में काबा' गाने वालीं सायोनी से लेकर BJP में रहे शत्रुघ्न तक, ये हैं ममता के 19 बागीTMC के बागी सांसद: 'हृदय में काबा' गाने वालीं सायोनी से लेकर BJP में रहे शत्रुघ्न तक, ये हैं ममता के 19 बागीTMC Rebel Mps List: टीएमसी के किन 19 सांसदों ने की ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत? सामने आए सभी के नाम Rebel TMC MPs List Which 19 MPs rebellion against Mamata Banerjee All names revealed
Read more »



Render Time: 2026-06-10 17:16:23