ममता बनर्जी के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए, काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में टीएमसी के पास कुल सांसद 28 थे। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसद ों के नाम सामने आए हैं। जिन्होंने बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार के अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव ों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में 29 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 12 और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। चुनावों के बाद टीएमसी के बशीरहाट से सांसद हाजी नुरुल इस्लाम की मौत हो गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई वाले बागी गुट में पत्र पर जिन सांसदों ने दस्तखत किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), काकोली घोष (बरसात), जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार), खली उर रहमान (जंगीपुर), यूसुफ पठान (बहरामपुर), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ मौमिक (बैरकपुर), बापी हलधर (मथुरापुर), सायोनी घोष (जादवपुर), माला रॉय (कोलकाता साउथ), मिताली बाग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालीपद सोरेन (झालग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), शर्मिला सरकार (वर्धमान ईस्ट), असित कुमार मल्ल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) और बंगाल में दीदी नंबर-1 शो की वजह से चर्चा में आईं अभिनेत्री रचना बनर्जी (हुगली) का नाम शामिल है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में दो फाड़ हो गई है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें तमाम बड़े सितारे हैं। ममता बनर्जी के पास गिने-चुने सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में टीएमसी के पास कुल सांसद 28 थे। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं। जिन्होंने बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार के अगुवाई में अलग गुट बनाने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में 29 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 12 और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। चुनावों के बाद टीएमसी के बशीरहाट से सांसद हाजी नुरुल इस्लाम की मौत हो गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई वाले बागी गुट में पत्र पर जिन सांसदों ने दस्तखत किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल), काकोली घोष (बरसात), जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार), खली उर रहमान (जंगीपुर), यूसुफ पठान (बहरामपुर), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद), पार्थ मौमिक (बैरकपुर), बापी हलधर (मथुरापुर), सायोनी घोष (जादवपुर), माला रॉय (कोलकाता साउथ), मिताली बाग (आरामबाग), दीपक अधिकारी (घाटल), कालीपद सोरेन (झालग्राम), जून मालिया (मेदिनीपुर), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), शर्मिला सरकार (वर्धमान ईस्ट), असित कुमार मल्ल (बोलपुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम) और बंगाल में दीदी नंबर-1 शो की वजह से चर्चा में आईं अभिनेत्री रचना बनर्जी (हुगली) का नाम शामिल है





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ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार लोकसभा चुनाव

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