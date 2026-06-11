ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से पार्टी की कमान निकलती दिख रही है. क्या पार्टी का चुनाव चिह्न उनके हाथ में रहेगा?

ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से पार्टी की कमान निकलती दिख रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी का चुनाव चिह्न उनके हाथ में रहेगा? जैसे महाराष्ट्र में शिव सेना की कमान उद्धव ठाकरे के पास में नहीं रही. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के एक महीने से भी कम समय में तृणमूल कांग्रेस तीन हिस्सों में बँट गई है.

इमेज कैप्शन, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से पार्टी की कमान निकलती दिख रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी का चुनाव चिह्न उनके हाथ में रहेगा?

जैसे महाराष्ट्र में शिव सेना की कमान उद्धव ठाकरे के पास में नहीं रही. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के एक महीने से भी कम समय में तृणमूल कांग्रेस तीन हिस्सों में बँट गई है.

एक ओर 80 विधायकों में से 60 विधायक पहले ही ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बाग़ी हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पिछले दिनों दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठाने की मांग की है.10 जून को सुष्मिता देव ने टीएमसी से इस्तीफ़ा दे दिया है और राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है. विधानसभा में बाग़ी खेमे के नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित किए जाने के समर्थन में 60 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं.

दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के कई बाग़ी सांसदों ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाक़ात की है. उस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे. बाग़ी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के अनुसार, यह बैठक शुभेंदु अधिकारी के आह्वान पर ही आयोजित की गई थी. काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बाग़ी सांसदों ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने फ़ैसले की जानकारी दे दी है.

कांग्रेस और टीएमसी के विलय की ख़बरों पर क्या कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली बस गैंगरेप मामला: सर्वाइवर का सवाल, 'मैं सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि वे मेरा गैंगरेप करेंगे'पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जारी इस टूट को देखकर कई लोग इसकी तुलना 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे से शिव सेना के नियंत्रण छिन जाने की घटना से कर रहे हैं. हालांकि, वास्तविकता यह है कि शिव सेना के विभाजन और तृणमूल कांग्रेस में मौजूदा टूट के बीच कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी अंतर हैं.

इसलिए यह समझने से पहले कि पार्टी का चुनाव चिह्न और संपत्ति किस गुट को मिल सकता है, यह जानना ज़रूरी है कि भारत में राजनीतिक दलों के विभाजन की स्थिति में क्या क़ानूनी प्रावधान मौजूद हैं. विधानसभा में बागी खेमे के नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित किए जाने के समर्थन में 60 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैंदल का चुनाव चिह्न किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे पार्टी की पहचान जुड़ी हुई होती है.

भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहाँ शिवसेना दो भागों में बँट गई, एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास और दूसरे का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे. एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी के साथ गया और महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख सहयोगी बना जबकि उद्धव ठाकरे बीजेपी विरोधी खेमे में रहे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने





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