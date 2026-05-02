ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दावा किया: तृणमूल को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने केंद्रीय बलों पर आरोप लगाया और पुनर्मतदान में भारी मतदान दर्ज किया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतकर भारी विजय हासिल करेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीत रहे हैं और 200 से ज्यादा सीटों से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल शेयर बाजार में हेरफेर करने का प्रयास है। उन्होंने 2021, 2024 और अब फिर ऐसा किया है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बर्बरता का आरोप लगाया और कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी उन कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करेगी जिन्होंने सीएपीएफ की क्रूरता का सामना किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दो चरण 23 और 29 अप्रैल को संपन्न हुए हैं, जिनमें मतदान का प्रतिशत काफी उत्साहजनक रहा। अधिकांश एग्जिट पोल ने भाजपा के लिए अच्छी बढ़त या कड़ा मुकाबला दिखाया है, जिसे ममता बनर्जी ने बाजार में हेरफेर का प्रयास बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ने उनके पक्ष में फैसला किया है। इस बीच, पुनर्मतदान में भारी मतदान दर्ज किया गया, खासकर दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुए पुनर्मतदान में करीब 72.

43% मतदान हुआ। मगराहट पश्चिम में 72.5% और डायमंड हार्बर के मतदान केंद्रों पर 72.36% मतदान दर्ज किया गया। यह पुनर्मतदान भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय के आरोपों के बाद हुआ, जिन्होंने कहा था कि दूसरे चरण के दौरान डायमंड हार्बर के फाल्टा क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को टीएमसी उम्मीदवार को वोट देने से रोका गया था। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी पार्टी के काम को सराहा है और वे एक बार फिर सरकार बनाएंगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा चुनाव हारने के बाद भी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में मतगणना और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने सभी दलों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की है और वे मतगणना के दिन अपनी जीत का जश्न मनाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी उन कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करेगी जिन्होंने चुनाव के दौरान मुश्किलों का सामना किया और पार्टी के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल का चुनाव न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके परिणाम आगामी लोकसभा चुनावों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं





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