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ममता बनर्जी के सनातन धर्म टिप्पणी पर एफआईआर, भाजपा ने किया हमला

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ममता बनर्जी के सनातन धर्म टिप्पणी पर एफआईआर, भाजपा ने किया हमला
ममता बनर्जीसनातन धर्मFIR
📆27-05-2026 00:57:00
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ा। भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने भी पहले उनके बयान पर निशाना साधा था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सनातन धर्म पर कथित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। यह मामला पिछले वर्ष कोलकाता में आयोजित ईद समारोह के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बयान से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला। यह शिकायत अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, टीएमसी प्रमुख ने कथित रूप से सनातन धर्म को 'गंदा धर्म' कहा, जिससे करोड़ों अनुयायियों की भावनाएं गहराई से आहत हुईं। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान ममता बनर्जी ने कथित रूप से एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई विशेष समुदाय हिंदुओं पर हमला करेगा, तो 'उनका 12 ता बेजे जाबे'। बंगाली बोलचाल का यह मुहावरा गंभीर परिणाम भुगतने के संकेत के रूप में देखा जाता है। अधिवक्ता सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि इस तरह के बयान मतदाताओं को डर और धमकी के जरिए प्रभावित करने तथा सामाजिक अशांति और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 351(1) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 353(2) शामिल हैं, जो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत या वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। इससे पहले मार्च 2025 में वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और साम्प्रदायिक बयानबाजी को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। एक्स पर किए गए पोस्ट में शुभेन्दु अधिकारी ने ईद-उल-फितर के अवसर पर रेड रोड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर 'गंदा धर्म' शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा था, 'आप किस धर्म की बात कर रही थीं?

क्या आप सनातन हिंदू धर्म का उल्लेख कर रही थीं?

' अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए 'अस्पष्ट और बेतुकी उर्दू भाषा' का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि दूसरे धर्म को नीचा दिखा रही हैं। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री का भाषण धार्मिक से अधिक राजनीतिक था और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान 'दंगा' शब्द का इस्तेमाल 'ईद' से अधिक बार किया। यह मामला राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ गया है, और विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि ममता बनर्जी सनातन धर्म का सम्मान करती हैं। पुलिस जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की उम्मीद है। इस घटना ने एक बार फिर धर्म और राजनीति के गठजोड़ पर बहस छेड़ दी है, और आगामी चुनावों से पहले सियासी माहौल को गरमा दिया है

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ममता बनर्जी सनातन धर्म FIR भाजपा पश्चिम बंगाल

 

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