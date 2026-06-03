ममता बनर्जी के उस्मान हादी हत्याकांड में अमित शाह पर आरोप, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं में तेजी

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस्मान हादी हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर आरोप लगाए हैं। वह दावा कर रही हैं कि अमित शाह ने उनसे इस गिरफ्तारी की खबर बाहर न आने देने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश में इस बयान के बाद भारत विरोधी भावनाओं में तीव्रता आई है और दोनों देशों के बीच संबंधों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव की चिंता जागी है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस्मान हादी हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस हत्या के बारे में सब कुछ पता है और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे इस गिरफ्तारी की खबर बाहर न आने देने का निर्देश दिया था क्योंकि यह 'राष्ट्रीय हित' का मामला था। बांग्लादेश में इस बयान के बाद भारत विरोधी भावनाओं में तेजी से उभार आया है और एंटी-इंडिया नैरेटिव को नई ऊर्जा मिली है। बांग्लादेश के पत्रकार सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने कहा कि ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच संबंध संवेदनशील हैं, ममता बनर्जी के बयान से क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा पैदा हुआ है। उस्मान हादी एक प्रमुख बांग्लादेशी छात्र नेता थे जिन्हें 12 दिसंबर 2025 को ढाका में गोली मारी गई थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में शहादत हो गई। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दो मुख्य संदिग्धों फैसल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन को गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी का दावा है कि अमित शाह ने व्यक्तिगत फोन करके इस खबर को दबाने के लिए कहा था। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में अमित शाह का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन सूचनाओं से पता चलता है कि उनका इरादा केंद्र सरकार को निशाना बनाना था। बांग्लादेश में इस बयान के बाद भारत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भरमार हो गई है और कुछ ग्रुपों ने इसे एक बड़ी साजिश का सबूत बनाया है। ममता बनर्जी ने यह दावा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हारने के लगभग एक महीने बाद किया था, जिससे राजनीति क प्रतिक्रिया की गहराई को और भी उजागर किया गया.

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस्मान हादी हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस हत्या के बारे में सब कुछ पता है और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे इस गिरफ्तारी की खबर बाहर न आने देने का निर्देश दिया था क्योंकि यह 'राष्ट्रीय हित' का मामला था। बांग्लादेश में इस बयान के बाद भारत विरोधी भावनाओं में तेजी से उभार आया है और एंटी-इंडिया नैरेटिव को नई ऊर्जा मिली है। बांग्लादेश के पत्रकार सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने कहा कि ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच संबंध संवेदनशील हैं, ममता बनर्जी के बयान से क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा पैदा हुआ है। उस्मान हादी एक प्रमुख बांग्लादेशी छात्र नेता थे जिन्हें 12 दिसंबर 2025 को ढाका में गोली मारी गई थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में शहादत हो गई। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दो मुख्य संदिग्धों फैसल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन को गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी का दावा है कि अमित शाह ने व्यक्तिगत फोन करके इस खबर को दबाने के लिए कहा था। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में अमित शाह का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन सूचनाओं से पता चलता है कि उनका इरादा केंद्र सरकार को निशाना बनाना था। बांग्लादेश में इस बयान के बाद भारत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भरमार हो गई है और कुछ ग्रुपों ने इसे एक बड़ी साजिश का सबूत बनाया है। ममता बनर्जी ने यह दावा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हारने के लगभग एक महीने बाद किया था, जिससे राजनीतिक प्रतिक्रिया की गहराई को और भी उजागर किया गया





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ममता बनर्जी अमित शाह उस्मान हादी हत्याकांड भारत-बांग्लादेश संबंध बांग्लादेश विरोध

United States Latest News, United States Headlines