ममता बनर्जी के समर्थन में केजरीवाल, बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार

अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए समर्थन मांगने के लिए 26 और 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है।

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी सरकार के समर्थन में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने हेतु 26 और 27 अप्रैल को चुनावी प्रचार करेंगे। यह जानकारी आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को दी। सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के निमंत्रण पर राज्य का दौरा करेंगे और उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। केजरीवाल ने बुधवार को ही ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की थी। उन्होंने इस समर्थन को भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि उन्होंने ममता दीदी से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपनी पूर्ण एकजुटता और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक अत्यंत कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। केजरीवाल का यह समर्थन तृणमूल कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक समर्थन माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव पश्चिम बंगाल में राजनीति क रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कड़ी टक्कर मिल रही है, और ऐसे में केजरीवाल का समर्थन पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। केजरीवाल के पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से आम आदमी पार्टी का प्रभाव भी राज्य में बढ़ सकता है, जो भविष्य में पार्टी के लिए नए अवसर खोल सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल पहले भी अन्य राज्यों के चुनावों में विभिन्न दलों का समर्थन करते रहे हैं, और उनका यह रुख राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान बृहस्पतिवार को 152 सीटों पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण में शेष सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले, केजरीवाल ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके के एम के स्टालिन के समर्थन में भी चुनाव प्रचार किया था। यह दर्शाता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उन दलों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो उनकी विचारधारा के अनुरूप हैं और जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। केजरीवाल का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार यह भी संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने और एक महत्वपूर्ण राजनीति क शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि वह विभिन्न राज्यों में अपने समर्थन आधार को बढ़ाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प प्रदान करे। केजरीवाल के इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि वे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और वे उन सभी दलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं जो भाजपा को सत्ता से हटाने में मदद कर सकते हैं.

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी सरकार के समर्थन में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने हेतु 26 और 27 अप्रैल को चुनावी प्रचार करेंगे। यह जानकारी आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को दी। सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के निमंत्रण पर राज्य का दौरा करेंगे और उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। केजरीवाल ने बुधवार को ही ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की थी। उन्होंने इस समर्थन को भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि उन्होंने ममता दीदी से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपनी पूर्ण एकजुटता और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक अत्यंत कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। केजरीवाल का यह समर्थन तृणमूल कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक समर्थन माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कड़ी टक्कर मिल रही है, और ऐसे में केजरीवाल का समर्थन पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। केजरीवाल के पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से आम आदमी पार्टी का प्रभाव भी राज्य में बढ़ सकता है, जो भविष्य में पार्टी के लिए नए अवसर खोल सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल पहले भी अन्य राज्यों के चुनावों में विभिन्न दलों का समर्थन करते रहे हैं, और उनका यह रुख राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान बृहस्पतिवार को 152 सीटों पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण में शेष सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले, केजरीवाल ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके के एम के स्टालिन के समर्थन में भी चुनाव प्रचार किया था। यह दर्शाता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उन दलों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो उनकी विचारधारा के अनुरूप हैं और जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। केजरीवाल का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार यह भी संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि वह विभिन्न राज्यों में अपने समर्थन आधार को बढ़ाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प प्रदान करे। केजरीवाल के इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि वे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और वे उन सभी दलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं जो भाजपा को सत्ता से हटाने में मदद कर सकते हैं





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