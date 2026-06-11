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ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी-कांग्रेस के विलय की अटकलें

Politics News

ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी-कांग्रेस के विलय की अटकलें
ममता बनर्जीअभिषेक बनर्जीटीएमसी
📆11-06-2026 01:12:00
📰NBT Hindi News
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ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। इन संभावनाओं पर विचार किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

ममता बनर्जी अकेले लौटीं कोलकाता, भतीजे अभिषेक दिल्ली में ही डटे, TMC- कांग्रेस के विलय की अटकलें और तेज राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली में मुलाकात की। 10 जनपथ पर हुई इस बैठक से एक दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ममता बनर्जी कोलकाता लौट आई हैं।: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। इन संभावनाओं पर विचार किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। दो दिन नई दिल्ली में बिताने के बाद ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता लौट आईं। हालांकि अभिषेक बनर्जी अभी भी दिल्ली में ही हैं.

ममता बनर्जी अकेले लौटीं कोलकाता, भतीजे अभिषेक दिल्ली में ही डटे, TMC- कांग्रेस के विलय की अटकलें और तेजराहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली में मुलाकात की। 10 जनपथ पर हुई इस बैठक से एक दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ममता बनर्जी कोलकाता लौट आई हैं।: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। इन संभावनाओं पर विचार किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। दो दिन नई दिल्ली में बिताने के बाद ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता लौट आईं। हालांकि अभिषेक बनर्जी अभी भी दिल्ली में ही हैं

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