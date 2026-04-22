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ममता बनर्जी के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: लोकतंत्र को खतरा!

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ममता बनर्जी के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: लोकतंत्र को खतरा!
ममता बनर्जीसुप्रीम कोर्टईडी
📆22-04-2026 11:56:00
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ईडी की छापेमारी के दौरान आई-पैक के सह-संस्थापक के घर पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मामले में, ममता बनर्जी इस वर्ष जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा प्रतीक जैन, आई-पैक (I-PAC) के सह-संस्थापक के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान वहां पहुंची थीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई ' लोकतंत्र के लिए खतरा' पैदा कर सकती है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) से कराने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बाद में यह तर्क देना कि इस मामले को केंद्र और राज्य के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह कदम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया था जो संयोगवश एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह के हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरा उत्पन्न होता है। यह मामला जनवरी में हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें प्रतीक जैन के आवास पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही थी। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी जांच के दौरान मौके पर पहुंचीं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने साथ ले गईं, जिससे यह मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संवैधानिक विशेषज्ञ एचएम सीरवई और बीआर आंबेडकर ने शायद ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी जहां कोई वर्तमान मुख्यमंत्री किसी जांच में हस्तक्षेप करे। सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी एक एजेंसी के रूप में मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि ईडी कोई स्वतंत्र न्यायिक इकाई नहीं है और उसे जांच करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। वहीं, ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने न्यायालय को बताया कि न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार 'न्यायिक व्यक्तियों' तक सीमित है और मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य (सरकार) की अवैध कार्रवाई से बचाने के लिए हैं, न कि राज्य को अपने ही अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने के लिए। मेनका गुरुस्वामी ने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों को बदलने का प्रयास कर रही है और उन्होंने केशवानंद भारती मामले सहित कई उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य एक ही समय में 'संवैधानिक अपराधी और पीड़ित' दोनों नहीं हो सकता है, और रिट क्षेत्राधिकार मूल रूप से राज्य के खिलाफ ही विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बार-बार चिंता व्यक्त की कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा चल रही जांच में हस्तक्षेप करने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा कि यह मामला संस्थागत सीमाओं और कानून के शासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है। इस मामले में न्यायालय का रुख यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और कानून का शासन सर्वोपरि है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना आवश्यक है, और किसी भी ऐसे कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इन मूल्यों को कमजोर करे.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मामले में, ममता बनर्जी इस वर्ष जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रतीक जैन, आई-पैक (I-PAC) के सह-संस्थापक के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान वहां पहुंची थीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई 'लोकतंत्र के लिए खतरा' पैदा कर सकती है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बाद में यह तर्क देना कि इस मामले को केंद्र और राज्य के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह कदम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया था जो संयोगवश एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह के हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरा उत्पन्न होता है। यह मामला जनवरी में हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें प्रतीक जैन के आवास पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही थी। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी जांच के दौरान मौके पर पहुंचीं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने साथ ले गईं, जिससे यह मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संवैधानिक विशेषज्ञ एचएम सीरवई और बीआर आंबेडकर ने शायद ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी जहां कोई वर्तमान मुख्यमंत्री किसी जांच में हस्तक्षेप करे। सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी एक एजेंसी के रूप में मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि ईडी कोई स्वतंत्र न्यायिक इकाई नहीं है और उसे जांच करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। वहीं, ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने न्यायालय को बताया कि न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार 'न्यायिक व्यक्तियों' तक सीमित है और मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य (सरकार) की अवैध कार्रवाई से बचाने के लिए हैं, न कि राज्य को अपने ही अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने के लिए। मेनका गुरुस्वामी ने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों को बदलने का प्रयास कर रही है और उन्होंने केशवानंद भारती मामले सहित कई उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य एक ही समय में 'संवैधानिक अपराधी और पीड़ित' दोनों नहीं हो सकता है, और रिट क्षेत्राधिकार मूल रूप से राज्य के खिलाफ ही विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बार-बार चिंता व्यक्त की कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा चल रही जांच में हस्तक्षेप करने के क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा कि यह मामला संस्थागत सीमाओं और कानून के शासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है। इस मामले में न्यायालय का रुख यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और कानून का शासन सर्वोपरि है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना आवश्यक है, और किसी भी ऐसे कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इन मूल्यों को कमजोर करे

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