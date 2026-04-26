ममता बनर्जी का सब्जी बाजार दौरा: राजनीतिक संदेश या सादगीपूर्ण अंदाज?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा और जनसभाओं के बाद अचानक स्थानीय सब्जी बाजार का दौरा किया। उन्होंने आम लोगों की तरह सब्जियां और फल खरीदे, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार अपने चुनावी प्रचार को गति दे रही हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। रविवार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सभी को चौंका दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में पदयात्रा और जनसभाओं के बाद, उन्होंने अचानक स्थानीय सब्जी बाजार का दौरा किया और आम लोगों की तरह ही सब्जियां और फल खरीदे। ममता बनर्जी हमेशा से ही अपनी सादगी और जनता के साथ घुलने-मिलने के लिए जानी जाती हैं। उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल के झाड़ग्राम में चुनावी रैली के दौरान ‘ झालमुड़ी ब्रेक’ की तस्वीरें काफी चर्चा में रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक छोटी सी दुकान से झालमुड़ी खरीदने को भी राजनीति क विश्लेषकों ने एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा था। इसी कड़ी में, ममता बनर्जी का सब्जी बाजार में जाकर खरीदारी करना भी एक महत्वपूर्ण राजनीति क संदेश माना जा रहा है। बाजार में उन्होंने न केवल सब्जियां और फल खरीदे, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। ‘दीदी’ के नारों के बीच उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, मालाएं स्वीकार कीं और अपने सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने से मना किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी दूर न किया जाए, ताकि वे उनसे मिल सकें और अपनी बात कह सकें। यह दृश्य उनकी जमीनी स्तर की राजनीति और सादगीपूर्ण जीवनशैली को दर्शाता है। 71 वर्षीय ममता बनर्जी ने बाजार में पहुंचकर यह साबित कर दिया कि वह आम लोगों में हमेशा मौजूद रहेंगी और उनकी समस्याओं को समझती हैं। भवानीपुर में पदयात्रा के दौरान, ममता बनर्जी ने पारंपरिक ‘ढाक’ की धुन और पुरुलिया के ‘छऊ नृत्य’ के साथ माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। रैली के दौरान ‘जतोई करो हमला, आबार जीतबे बंगला’ (चाहे जितना हमला करो, बंगाल जीतेगा) जैसे नारे पूरे क्षेत्र में गूंज रहे थे। यह नारे तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के कार्यकर्ताओं के उत्साह को दर्शा रहे थे और यह संदेश दे रहे थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए TMC को फिर से मौका दें। उन्होंने कहा कि TMC सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह बंगाल के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी और उनकी सेवा करती रहेंगी। इस दौरान, कई लोग ममता बनर्जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को उन्हें रोकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ममता बनर्जी का यह दौरा बंगाल की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है और यह स्पष्ट है कि वह इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। कोलकाता की 11 सीटों पर TMC की हैट्रिक को चुनौती मिल रही है, और भवानीपुर से जोड़ासांको तक सियासी घमासान जारी है। इस माहौल में, ममता बनर्जी का यह दौरा TMC के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार अपने चुनावी प्रचार को गति दे रही हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। रविवार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सभी को चौंका दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में पदयात्रा और जनसभाओं के बाद, उन्होंने अचानक स्थानीय सब्जी बाजार का दौरा किया और आम लोगों की तरह ही सब्जियां और फल खरीदे। ममता बनर्जी हमेशा से ही अपनी सादगी और जनता के साथ घुलने-मिलने के लिए जानी जाती हैं। उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल के झाड़ग्राम में चुनावी रैली के दौरान ‘झालमुड़ी ब्रेक’ की तस्वीरें काफी चर्चा में रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक छोटी सी दुकान से झालमुड़ी खरीदने को भी राजनीतिक विश्लेषकों ने एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा था। इसी कड़ी में, ममता बनर्जी का सब्जी बाजार में जाकर खरीदारी करना भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बाजार में उन्होंने न केवल सब्जियां और फल खरीदे, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। ‘दीदी’ के नारों के बीच उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, मालाएं स्वीकार कीं और अपने सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने से मना किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी दूर न किया जाए, ताकि वे उनसे मिल सकें और अपनी बात कह सकें। यह दृश्य उनकी जमीनी स्तर की राजनीति और सादगीपूर्ण जीवनशैली को दर्शाता है। 71 वर्षीय ममता बनर्जी ने बाजार में पहुंचकर यह साबित कर दिया कि वह आम लोगों में हमेशा मौजूद रहेंगी और उनकी समस्याओं को समझती हैं। भवानीपुर में पदयात्रा के दौरान, ममता बनर्जी ने पारंपरिक ‘ढाक’ की धुन और पुरुलिया के ‘छऊ नृत्य’ के साथ माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। रैली के दौरान ‘जतोई करो हमला, आबार जीतबे बंगला’ (चाहे जितना हमला करो, बंगाल जीतेगा) जैसे नारे पूरे क्षेत्र में गूंज रहे थे। यह नारे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के उत्साह को दर्शा रहे थे और यह संदेश दे रहे थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए TMC को फिर से मौका दें। उन्होंने कहा कि TMC सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह बंगाल के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी और उनकी सेवा करती रहेंगी। इस दौरान, कई लोग ममता बनर्जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को उन्हें रोकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ममता बनर्जी का यह दौरा बंगाल की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है और यह स्पष्ट है कि वह इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। कोलकाता की 11 सीटों पर TMC की हैट्रिक को चुनौती मिल रही है, और भवानीपुर से जोड़ासांको तक सियासी घमासान जारी है। इस माहौल में, ममता बनर्जी का यह दौरा TMC के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव भवानीपुर सब्जी बाजार नरेंद्र मोदी झालमुड़ी TMC राजनीतिक संदेश चुनाव प्रचार

United States Latest News, United States Headlines