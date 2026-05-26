ममता बनर्जी पर साइबर थाने में शिकायत; कबीर सुमन पर भी क़ानूनी आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गायक-गीतकार कबीर सुमन पर सिलीगुड़ी एवं कोलकाता में शिकायतें दर्ज, दोनों पर धर्मिक और लिंग भेदभाव वाले बयानों के आरोप
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी साइबर थाने में एक नई शिकायत दर्ज की गयी है जिसमें वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सनातन धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस शिकायत को अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने तैयार कर साक्ष्य के साथ फाइल किया है। शिकायत में दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के कथित शब्दों से धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं और इससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। यह घटना पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक स्कैंडलों की श्रृंखला में एक और त्वरेसी मोड़ लेकर आई है, जिसे समाज के विभिन्न घटकों ने ध्यान से देखा है। सभी जनता के ध्यान में यह भी आया है कि दक्षिणपंथी संगठन को यह भी मुक़दमा दायर किया गया है जिसमें कबीर सुमन नामक गायक-गीतकार पर महिलाओं और धार्मिक भावनाओं के प्रति आपत्तिजनक बोलों के उपयोग का आरोप है। इसके लिए कोलकाता पुलिस में भी शिकायत पंजीकृत की गई है। संगठन के कर्मचारियों ने कहा कि ऐसे बयान समाज में घृणा को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें किसी भी हालत में बर्दाशत नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। यह दोनों घटनाएँ दिखाती हैं कि इतने बड़े राजनीतिक नेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के शब्दों पर समाजिक निगरानी और न्यायिक प्रणालियों द्वारा कड़ी जाँच हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह की शिकायतें जी का सामना करती हैं, तो उनके सार्वजनिक व्यवहार पर एक नया स्तर का नियम लागू हो सकता है। यह उभरता हुआ प्रवृत्ति धर्मिक संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन ढूँढ़ने की आवश्यकता को उजागर कर रही है। भविष्य में उम्मीद की ज रही है कि सिलीगुड़ी और कोलकाता दोनों अदालतों से कथित आपत्तिजनक बोलों की वैधता पर स्पष्ट निर्णय विषय पर आगे आने वाले समय में दिलचस्पी जगत रहेंगे.
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी साइबर थाने में एक नई शिकायत दर्ज की गयी है जिसमें वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सनातन धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस शिकायत को अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने तैयार कर साक्ष्य के साथ फाइल किया है। शिकायत में दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के कथित शब्दों से धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं और इससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। यह घटना पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक स्कैंडलों की श्रृंखला में एक और त्वरेसी मोड़ लेकर आई है, जिसे समाज के विभिन्न घटकों ने ध्यान से देखा है। सभी जनता के ध्यान में यह भी आया है कि दक्षिणपंथी संगठन को यह भी मुक़दमा दायर किया गया है जिसमें कबीर सुमन नामक गायक-गीतकार पर महिलाओं और धार्मिक भावनाओं के प्रति आपत्तिजनक बोलों के उपयोग का आरोप है। इसके लिए कोलकाता पुलिस में भी शिकायत पंजीकृत की गई है। संगठन के कर्मचारियों ने कहा कि ऐसे बयान समाज में घृणा को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें किसी भी हालत में बर्दाशत नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। यह दोनों घटनाएँ दिखाती हैं कि इतने बड़े राजनीतिक नेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के शब्दों पर समाजिक निगरानी और न्यायिक प्रणालियों द्वारा कड़ी जाँच हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह की शिकायतें जी का सामना करती हैं, तो उनके सार्वजनिक व्यवहार पर एक नया स्तर का नियम लागू हो सकता है। यह उभरता हुआ प्रवृत्ति धर्मिक संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन ढूँढ़ने की आवश्यकता को उजागर कर रही है। भविष्य में उम्मीद की ज रही है कि सिलीगुड़ी और कोलकाता दोनों अदालतों से कथित आपत्तिजनक बोलों की वैधता पर स्पष्ट निर्णय विषय पर आगे आने वाले समय में दिलचस्पी जगत रहेंगे
ममता बनर्जी कबीर सुमन पश्चिम बंगाल साइबर थांए धार्मिक आहत