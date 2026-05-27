ममता बनर्जी के खिलाफ FIR: हिंदू भावनाएं आहत करने का आरोप

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज हुई है। वकील रिंकी चट्टोपाध्याय की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक वकील रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन टिप्पणियों ने देशभर और दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर में बीएनएस की धाराएं 351, 352, 353, 354, 356 और 299 लगाई गई हैं। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत ममता बनर्जी के दो अलग-अलग बयानों से हुई। पहला बयान उन्होंने साल 2025 में एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि 'अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वह पांच मिनट के अंदर दूसरों को खत्म कर सकता है।' यह बयान काफी विवाद ास्पद रहा और इसकी व्यापक आलोचना हुई। दूसरा बयान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले धर्मतला में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था। इस बयान में उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म को 'गंदा धर्म' कहा था। इसके बाद से ही राजनीति क गलियारों में हलचल बढ़ गई। शिकायतकर्ता रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने आरोप लगाया कि ये बयान असंवैधानिक और भड़काऊ हैं, और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने पहले मना किया। कई बार फॉलोअप करने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। ममता बनर्जी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, टीएमसी के प्रवक्ताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने मांग की है कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस मामले में बयानबाजी की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह देखा जाएगा कि बयानों का संदर्भ क्या था, और क्या वास्तव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या ये बयान पूर्व योजना के तहत दिए गए थे। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक ध्रुवीकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी पर यह पहला मामला नहीं है, पहले भी वह कई बार अपने बयानों को लेकर विवाद ों में रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होती है और इसका आने वाले चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ता है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक वकील रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन टिप्पणियों ने देशभर और दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर में बीएनएस की धाराएं 351, 352, 353, 354, 356 और 299 लगाई गई हैं। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत ममता बनर्जी के दो अलग-अलग बयानों से हुई। पहला बयान उन्होंने साल 2025 में एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि 'अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वह पांच मिनट के अंदर दूसरों को खत्म कर सकता है।' यह बयान काफी विवादास्पद रहा और इसकी व्यापक आलोचना हुई। दूसरा बयान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले धर्मतला में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था। इस बयान में उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म को 'गंदा धर्म' कहा था। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। शिकायतकर्ता रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने आरोप लगाया कि ये बयान असंवैधानिक और भड़काऊ हैं, और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने पहले मना किया। कई बार फॉलोअप करने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। ममता बनर्जी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, टीएमसी के प्रवक्ताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने मांग की है कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस मामले में बयानबाजी की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह देखा जाएगा कि बयानों का संदर्भ क्या था, और क्या वास्तव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या ये बयान पूर्व योजना के तहत दिए गए थे। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक ध्रुवीकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी पर यह पहला मामला नहीं है, पहले भी वह कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होती है और इसका आने वाले चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ता है





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ममता बनर्जी FIR हिंदू धर्म सनातन धर्म विवाद

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