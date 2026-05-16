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मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख, जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसोस

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मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख, जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसोस
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📆16-05-2026 05:53:00
📰NBT Hindi News
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टीवी एक्ट्रेस श्वेता की बेटी और खुद भी एक्ट्रेस पलक तिवारी को दी गई एक खास सीख के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि यह न केवल बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं को समझने, खुलकर अपनी बात रखने और खुद की खुशी को अहमियत देना भी सिखाती है। मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख, जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसोस

मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख , जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसोसबतौर माता-पिता आपको टीवी एक्ट्रेस और मम्मी श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को दी गई एक खास सीख के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि यह न केवल बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं को समझने , खुलकर अपनी बात रखने और खुद की खुशी को अहमियत देना भी सिखाती है। मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख , जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसो.

मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख, जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसोसबतौर माता-पिता आपको टीवी एक्ट्रेस और मम्मी श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को दी गई एक खास सीख के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि यह न केवल बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं को समझने, खुलकर अपनी बात रखने और खुद की खुशी को अहमियत देना भी सिखाती है। मम्मी श्वेता तिवारी ने बेटी पलक को दी है 1 ऐसी सीख, जिसे हर बच्चे को सिखाना है जरूरी, वरना ताउम्र रहेगा अफसो

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