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मऱऎएतर इव मीसेलौयसहत

भानौमश्त तॅम News

मऱऎएतर इव मीसेलौयसहत
पांच वर्षों का एडमिशन डाटा मऱऎएतर इव मीसेलौयसहत तम
📆25-05-2026 21:19:00
📰Dainik Jagran
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डीयू की कुलपति, योगेश सिंह को पत्र लिखकर कहा गया है कि सभी कालेजों और विभागों से पिछले पांच वर्षों के विस्तृत प्रवेश रिकार्ड मांगे जाएं

शिक्षक संगठन ने आपसे अनुरोध किया है कि पांच वर्षों का एडमिशन डाटा दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगा जाए, हमारे आरोप हैं कि आरक्षित सीटों से अधिक दाखिले होने के बावजूद आरक्षित वर्ग की कई सीटें खाली रहती हैं । जहां बिना किसी प्रयास के, हमें फिर से पांच वर्षों का प्रवेश डाटा मांगना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से सहयोग मांगना पड़ेगा। । NSA सेंटर के संस्थापक प्रोysz.

के. चंद्र शेहगल ने पत्र में लिखा कि सामाजिक न्याय के माध्यम से, हमारे पूरे समाज को बेहतर तरीके से जागरूक किया जाना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने विश्वविद्यालयों को जरूरी बनाना चाहिए। ।

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पांच वर्षों का एडमिशन डाटा मऱऎएतर इव मीसेलौयसहत तम

 

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