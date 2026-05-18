मलमास (Malmasa) 2026: क्या करें और क्या न करें, साथ ही विशेष ज्योतिषीय संयोग

इस समय को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए यह वर्जित रहता है। मान्यता है कि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्य करने से सकारात्मक फल नहीं मिलते, इसलिए इन कार्यों पर रोक लगाई जाती है। साल 2026 में अधिक मास का आरंभ 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष शुरू होगा, जो 29 जून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा तक चलेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार ज्येष्ठ मास में अधिक मास का यह संयोग काफी दुर्लभ होता है और अगली बार ऐसा संयोग 2037 में देखने को मिलेगा। इस वर्ष अधिक मास के दौरान विशेष ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं। सामान्यत: एक महीने में केवल एक ही पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार अधिक मास में दो गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहला योग मई के अंत में और दूसरा जून में पड़ेगा। यह संयोग आध्यात्मिक साधना और पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मलमास को भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस पूरे महीने विष्णु पूजा, व्रत और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। मंत्रों का नियमित जाप करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं.

इस समय को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए यह वर्जित रहता है। मान्यता है कि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्य करने से सकारात्मक फल नहीं मिलते, इसलिए इन कार्यों पर रोक लगाई जाती है। साल 2026 में अधिक मास का आरंभ 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष शुरू होगा, जो 29 जून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा तक चलेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार ज्येष्ठ मास में अधिक मास का यह संयोग काफी दुर्लभ होता है और अगली बार ऐसा संयोग 2037 में देखने को मिलेगा। इस वर्ष अधिक मास के दौरान विशेष ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं। सामान्यत: एक महीने में केवल एक ही पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार अधिक मास में दो गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहला योग मई के अंत में और दूसरा जून में पड़ेगा। यह संयोग आध्यात्मिक साधना और पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मलमास को भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस पूरे महीने विष्णु पूजा, व्रत और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। मंत्रों का नियमित जाप करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं।isa.

इस समय को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए यह वर्जित रहता है। मान्यता है कि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्य करने से सकारात्मक फल नहीं मिलते, इसलिए इन कार्यों पर रोक लगाई जाती है। साल 2026 में अधिक मास का आरंभ 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष शुरू होगा, जो 29 जून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा तक चलेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार ज्येष्ठ मास में अधिक मास का यह संयोग काफी दुर्लभ होता है और अगली बार ऐसा संयोग 2037 में देखने को मिलेगा। इस वर्ष अधिक मास के दौरान विशेष ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं। सामान्यत: एक महीने में केवल एक ही पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार अधिक मास में दो गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहला योग मई के अंत में और दूसरा जून में पड़ेगा। यह संयोग आध्यात्मिक साधना और पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मलमास को भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस पूरे महीने विष्णु पूजा, व्रत और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। मंत्रों का नियमित जाप करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं।isa





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