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मलिहाबाद में कसमंडी कला के दो प्राचीन ढांचों को लेकर पासी समाज व मुस्लिम पक्ष में बढ़ता विवाद

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मलिहाबाद में कसमंडी कला के दो प्राचीन ढांचों को लेकर पासी समाज व मुस्लिम पक्ष में बढ़ता विवाद
मलिहाबादधार्मिक विवादपासी समाज
📆26-05-2026 09:11:00
📰Dainik Jagran
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लखनऊ के मलिहाबाद गाँव में कसमंडी कला के दो पुराने इमारतों को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को लेकर टकराव बढ़ा, प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और दोनों पक्षों को धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाई।

लखनऊ के मलिहाबाद गाँव में कसमंडी कला के पास स्थित दो प्राचीन इमारतों को लेकर स्थानीय पासी समाज और मुस्लिम समुदाय में तीव्र टकराव उत्पन्न हो गया है। पासी समाज इन इमारतों को अपने पूर्वज महाराजा राजपासी कंस का किला और उस स्थल पर स्थित शिव मंदिर के रूप में देखता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन्हें अपने उस्तादों के मकबरे के रूप में पहचानता है। इस विवाद के चलते पासी आर्मी और कई हिन्दू संगठनों ने स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई, परंतु प्रशासन ने धार्मिक कार्यों को मंज़ूरी नहीं दी। पुलिस ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी और सतही सुरक्षा के लिए पीएसी के जवानों को तैनात किया, साथ ही चारों ओर के रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों को क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया है। विरोधी पक्षों ने क्रमशः अपनी-अपनी मांगें रखी हैं। हिन्दू प्रतिनिधियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राज्य पुरातत्व निदेशालय से इन संरचनाओं की सटीक पहचान और इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करवाने का आग्रह किया है, जबकि मुस्लिम समूह ने इन इमारतों में शुक्रवार को नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। दोनों पक्षों को प्रशासन ने स्पष्ट रूप से बताया कि अब किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा या पाठ का आयोजन इस स्थल पर निषिद्ध है। पुलिस एवं प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण रहने और कानून के दायरे में रहने की अपील की है। लाखन पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने कहा कि यदि राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तो उनका समूह बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगा। स्थानीय लोग भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकले, ताकि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे। इस बीच, प्रशासन द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच के तहत पीएसी के जवान निरंतर गश्त जारी रखे हुए हैं, और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर-आधिकारिक गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल धार्मिक सहनशीलता को चुनौती देता है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों की सही पहचान और संरक्षण की भी जांच पर रखता है.

लखनऊ के मलिहाबाद गाँव में कसमंडी कला के पास स्थित दो प्राचीन इमारतों को लेकर स्थानीय पासी समाज और मुस्लिम समुदाय में तीव्र टकराव उत्पन्न हो गया है। पासी समाज इन इमारतों को अपने पूर्वज महाराजा राजपासी कंस का किला और उस स्थल पर स्थित शिव मंदिर के रूप में देखता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन्हें अपने उस्तादों के मकबरे के रूप में पहचानता है। इस विवाद के चलते पासी आर्मी और कई हिन्दू संगठनों ने स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई, परंतु प्रशासन ने धार्मिक कार्यों को मंज़ूरी नहीं दी। पुलिस ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी और सतही सुरक्षा के लिए पीएसी के जवानों को तैनात किया, साथ ही चारों ओर के रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों को क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया है। विरोधी पक्षों ने क्रमशः अपनी-अपनी मांगें रखी हैं। हिन्दू प्रतिनिधियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राज्य पुरातत्व निदेशालय से इन संरचनाओं की सटीक पहचान और इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करवाने का आग्रह किया है, जबकि मुस्लिम समूह ने इन इमारतों में शुक्रवार को नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। दोनों पक्षों को प्रशासन ने स्पष्ट रूप से बताया कि अब किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा या पाठ का आयोजन इस स्थल पर निषिद्ध है। पुलिस एवं प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण रहने और कानून के दायरे में रहने की अपील की है। लाखन पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने कहा कि यदि राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तो उनका समूह बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगा। स्थानीय लोग भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकले, ताकि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे। इस बीच, प्रशासन द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच के तहत पीएसी के जवान निरंतर गश्त जारी रखे हुए हैं, और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर-आधिकारिक गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल धार्मिक सहनशीलता को चुनौती देता है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों की सही पहचान और संरक्षण की भी जांच पर रखता है

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