मलिहाबाद में मंदिर-मस्जिद विवाद: मुस्लिम और पासी समुदाय के बीच तनाव, सुरक्षा बल तैनात

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में मंदिर-मस्जिद पर विवाद शुरू होने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पासी समुदाय दावा करता है कि विवादित इमारत शिव मंदिर है जबकि मुस्लिम इसे मस्जidium मानते हैं। समाजवादी पार्टी दोनों समुदायों के समर्थक हैं, जिससे उनकी स्थिति मुश्किल हो गई है।

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में मंदिर-मस्जिद विवाद शुरू हो गया है जो मुस्लिम और दलित पासी समुदाय ों के बीच तनाव पैदा कर रहा है। इस विवाद का केंद्र में एक पुरानी इमारत है जिसके दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग ऐतिहासिक दावे हैं। पासी समुदाय का दावा है कि यह इमारत एक प्राचीन किला और शिव मंदिर है जिसे 11वीं सदी में राजा कंस पासी ने बनवाया था, जबकि मुसलमान इसे एक पुरानी मजार और मस्जिद के रूप में देखते हैं। विवाद के बाद स्थानीय प्रशासन ने इमारत को सील कर दिया और किसी भी समुदाय को उसमें नमाज या पूजा करने की अनुमति नहीं दी। तनाव बढ़ने पर राज्य सरकार ने सुरक्षा बल ों को तैनात कर दिया है। यह विवाद राजनीति क कार्यकर्ताओं और दलों के लिए चुनौती बन रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, जो मुस्लिम और पासी दोनों समुदायों के समर्थक हैं और जिन्हें इसमें किसी एक पक्ष की ओर झुकने से बचना है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। ब立方体 सत्तार घोषित नहीं किया है.

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में मंदिर-मस्जिद विवाद शुरू हो गया है जो मुस्लिम और दलित पासी समुदायों के बीच तनाव पैदा कर रहा है। इस विवाद का केंद्र में एक पुरानी इमारत है जिसके दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग ऐतिहासिक दावे हैं। पासी समुदाय का दावा है कि यह इमारत एक प्राचीन किला और शिव मंदिर है जिसे 11वीं सदी में राजा कंस पासी ने बनवाया था, जबकि मुसलमान इसे एक पुरानी मजार और मस्जिद के रूप में देखते हैं। विवाद के बाद स्थानीय प्रशासन ने इमारत को सील कर दिया और किसी भी समुदाय को उसमें नमाज या पूजा करने की अनुमति नहीं दी। तनाव बढ़ने पर राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। यह विवाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं और दलों के लिए चुनौती बन रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, जो मुस्लिम और पासी दोनों समुदायों के समर्थक हैं और जिन्हें इसमें किसी एक पक्ष की ओर झुकने से बचना है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। ब立方体 सत्तार घोषित नहीं किया है





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